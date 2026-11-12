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Đau thắt lưng lan xuống chân: Dấu hiệu cảnh giác thoát vị đĩa đệm

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PHẠM DIỄM
PHẠM DIỄM

Đau vùng thắt lưng kèm tê bì, đau lan xuống mông và chân có thể là dấu hiệu của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Việc nhận biết triệu chứng và thăm khám đúng thời điểm giúp sẽ người bệnh có hướng điều trị phù hợp, duy trì khả năng vận động.

Nhận biết triệu chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng để bảo vệ sức khỏe năm 2026 - Ảnh 1.

ThS BS Trần Minh thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: PHẠM DIỄM

Theo BS Trần Nhựt Minh từ Phòng khám Đa khoa BIC NANO CELL, những cơn đau thắt lưng xuất hiện khi cúi người, bê vật nặng hoặc ngồi lâu thường bị nhiều người xem nhẹ. Tuy nhiên, khi cơn đau lan từ lưng xuống mông, đùi, cẳng chân, kèm cảm giác tê rần hoặc châm chích, người bệnh cần lưu ý nguy cơ tổn thương đĩa đệm và các rễ thần kinh.

Nhằm giúp người bệnh chủ động nhận diện sớm và điều trị đúng cách, BS Trần Nhựt Minh đã có những lưu ý cụ thể về bệnh lý này.

Dấu hiệu nhận biết và nguyên tắc thăm khám

Nhận biết triệu chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng để bảo vệ sức khỏe năm 2026 - Ảnh 2.

Tập thể đội ngũ Phòng khám Đa khoa BIC NANO CELL - Ảnh: PKCC

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng xảy ra khi phần nhân nhầy bên trong đĩa đệm dịch chuyển ra khỏi vị trí bình thường, có thể gây kích thích hoặc chèn ép các rễ thần kinh. Tình trạng này có thể dẫn đến đau lưng, đau lan xuống chân và hạn chế vận động, tùy vị trí cũng như mức độ tổn thương.

Một biểu hiện đáng chú ý của thoát vị đĩa đệm là đau lan theo đường đi của dây thần kinh, thường chỉ xuất hiện rõ ở một bên chân. Người bệnh có thể cảm thấy đau tăng khi đi lại, cúi người, ho hoặc hắt hơi. Một số trường hợp còn xuất hiện tê bì, giảm cảm giác hoặc yếu cơ ở chân.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đau thắt lưng đều do thoát vị đĩa đệm. Các bệnh lý cột sống khác cũng có thể gây triệu chứng tương tự. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Theo nguyên tắc chuyên môn, việc đánh giá thoát vị đĩa đệm cần kết hợp khai thác tiền sử bệnh, kiểm tra triệu chứng và thăm khám thần kinh. Bác sĩ có thể đánh giá sức cơ, cảm giác, phản xạ và khả năng vận động của hai chân để xác định mức độ ảnh hưởng.

Trong những trường hợp cần thiết, người bệnh có thể được hướng dẫn thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu như chụp cộng hưởng từ (MRI) tại các cơ sở y tế chuyên khoa nhằm quan sát cấu trúc đĩa đệm, xác định vị trí thoát vị và mức độ chèn ép rễ thần kinh.

Kết quả hình ảnh cần được đối chiếu với triệu chứng thực tế, bởi không phải mọi trường hợp có hình ảnh thoát vị trên phim đều cần can thiệp điều trị.

Phương pháp điều trị và cách bảo vệ cột sống

Tùy tình trạng cụ thể, người bệnh có thể được điều trị bảo tồn bằng thuốc theo chỉ định, điều chỉnh hoạt động và tập phục hồi chức năng.

Phẫu thuật sẽ được hội chẩn chuyên khoa ngoại thần kinh - cột sống để cân nhắc trong những trường hợp có chỉ định chuyên môn, chẳng hạn chèn ép thần kinh nghiêm trọng hoặc triệu chứng không cải thiện sau điều trị nội khoa.

Trong sinh hoạt hằng ngày, người dân nên hạn chế mang vác vật nặng quá sức, tránh cúi gập hoặc xoay vặn lưng đột ngột. Khi cần nâng một vật từ mặt đất, nên gập gối, giữ lưng tương đối thẳng và đưa vật sát cơ thể thay vì cúi người để nhấc bằng sức của lưng.

Nhận biết triệu chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng để bảo vệ sức khỏe năm 2026 - Ảnh 3.

Niềm vui của Bác sĩ Trần Minh khi bệnh nhân phục hồi - Ảnh: PHẠM DIỄM

Đối với người thường xuyên làm việc văn phòng, cần tránh duy trì một tư thế quá lâu. Nên thay đổi tư thế, đứng dậy vận động nhẹ nhàng sau mỗi khoảng thời gian làm việc cũng góp phần giảm áp lực lên cột sống thắt lưng.

Người bệnh không nên tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài hoặc thực hiện các phương pháp nắn, bẻ cột sống khi chưa được đánh giá y tế. Đặc biệt, nếu xuất hiện yếu chân tăng dần, tê vùng quanh bộ phận sinh dục hoặc mất kiểm soát tiểu tiện, đại tiện, người bệnh cần đến cơ sở cấp cứu ngay vì đây có thể là dấu hiệu chèn ép thần kinh nghiêm trọng.

Phát hiện sớm, điều trị đúng nguyên nhân và tuân thủ hướng dẫn phục hồi chức năng là những yếu tố quan trọng giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động, hạn chế ảnh hưởng của thoát vị đĩa đệm đến chất lượng cuộc sống.

Đau thắt lưng lan xuống chân: Dấu hiệu cảnh giác thoát vị đĩa đệm - Ảnh 2.Tín hiệu lạc quan cho người bệnh thoái hóa cột sống

Thoái hóa cột sống là bệnh lý khá phổ biến tại Việt Nam. Thoái hóa đốt sống cổ và lưng không chỉ là bệnh ở người lớn tuổi mà còn ở cả những người trẻ thường làm việc trong văn phòng, ít vận động hoặc phải cúi nhiều.

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    Chủ đề: bác sĩ Thoát vị đĩa đệm phòng khám Cần Thơ chẩn đoán

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