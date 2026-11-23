Alcaraz với danh hiệu ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh: AP

Trong năm nay, Alcaraz thường xuyên phải vật lộn với chấn thương. Bằng chứng là sau chức vô địch Úc mở rộng hồi đầu năm, anh cho thấy dấu hiệu sa sút và thường bị loại sớm ở các giải Grand Slam.

Còn Zverev thì ngược lại khi đang có mùa giải tốt nhất sự nghiệp. Anh giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp khi lên ngôi tại Pháp mở rộng, rồi sau đó tiếp tục vô địch Mỹ mở rộng.

Cùng với việc tiến sâu và giành một số danh hiệu thuộc hệ thống ATP, tay vợt người Đức chính thức kết thúc năm 2026 với ngôi vị số 1 thế giới.

Tuy nhiên, dù có được phong độ cao và ổn định thì Zverev vẫn thường xuyên gặp khó khăn khi đối đầu với Alcaraz. Có thể nói đây chính là "khắc tinh" của tay vợt số 1 thế giới thời điểm này.

Trận chung kết ATP Finals rạng sáng 23-11 một lần nữa khẳng định điều đó. Sau khi giành chiến thắng có phần dễ dàng với tỉ số 6-2 tại ván 1, Alcaraz gặp nhiều khó khăn ở ván 2. Cả hai tay vợt giằng co nhau vào đến loạt tie-break.

Tại đây, Zverev có tới 3 cơ hội giành set-point. Dù vậy, Alcaraz đều cứu thành công tất cả những điểm này. Để rồi, tay vợt người Tây Ban Nha kết liễu ván thứ hai với tỉ số 7-6, qua đó giành chức vô địch ATP Finals.

Alcaraz cũng trở thành tay vợt thứ 4 giành trọn 4 danh hiệu Grand Slam và chức vô địch ATP Finals. Anh chia sẻ sau khi lên ngôi: "Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc. Tôi đã trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua điều đó. Đây là danh hiệu mà tôi đã theo đuổi từ rất lâu và hôm nay đã làm được".