Poster MV mới của Sơn Tùng M-TP gây chú ý với sự xuất hiện của 3 mẫu siêu xe - Ảnh: M-TP

Sơn Tùng M-TP đăng tải poster quảng bá MV Supercar trên trang cá nhân. Sản phẩm dự kiến ra mắt tối 3-12.

Trong hình ảnh được công bố, nam ca sĩ ngồi trên một chiếc xích lô trang trí cầu kỳ, phía sau là ba siêu xe. Dựa trên thiết kế ngoại thất, các mẫu xe này được cho là Ferrari 296 GTB, Lamborghini Huracan và Ferrari SF90 Stradale.

Tuy nhiên, danh tính và phiên bản cụ thể chưa được xác nhận. Cả ba dòng siêu xe kể trên đều từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Chiếc xe ngay phía sau Sơn Tùng M-TP được cho là Ferrari 296 GTB màu xanh da trời nhạt. Đây là mẫu siêu xe plug-in hybrid đầu tiên của Ferrari sử dụng động cơ V6.

Ferrari 296 GTB trang bị động cơ V6 2.9L tăng áp kép kết hợp mô tơ điện, cho tổng công suất 830 mã lực. Xe tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa trên 330km/h.

Nhờ hệ truyền động hybrid sạc ngoài, mẫu xe này còn có thể di chuyển khoảng 25km bằng điện.

Ferrari 296 GTB chính thức ra mắt Việt Nam vào tháng 10-2022, với giá bán khoảng 21 - 23 tỉ đồng - Ảnh: Ferrari

Bên cạnh đó là một chiếc Lamborghini Huracan màu xám xanh. Do hình ảnh chưa thể hiện đầy đủ các chi tiết ngoại thất, chưa thể xác định chính xác phiên bản.

Khác với hai mẫu Ferrari, Lamborghini Huracan sử dụng động cơ xăng V10 5.2L hút khí tự nhiên, không có hệ thống hybrid.

Ở phiên bản Huracan EVO, động cơ sản sinh công suất 640 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,9 giây.

Tại Việt Nam, Lamborghini Huracan Tecnica được phân phối chính hãng từ năm 2023, với giá khởi điểm khoảng 19 tỉ đồng.

Lamborghini Huracan cũng được phân phối chính hãng ở Việt Nam - Ảnh: QUỐC MINH

Mẫu xe kế nhiệm Huracan là Lamborghini Temerario cũng đã được nhận đặt cọc chính hãng tại Việt Nam từ tháng 11-2025.

Chiếc siêu xe thứ ba nằm ở góc phải poster, với phần lớn thân xe nằm ngoài khung hình. Dựa trên những chi tiết có thể quan sát, đây được cho là Ferrari SF90 Stradale màu vàng.

SF90 Stradale sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp động cơ V8 4.0L tăng áp kép với ba mô tơ điện.

Động cơ xăng sản sinh công suất 769 mã lực và mô men xoắn cực đại 800Nm. Hệ thống mô tơ điện bổ sung công suất, đưa tổng công suất lên khoảng 1.000 mã lực.

Đây cũng là mẫu xe mạnh nhất trong ba dòng siêu xe được cho là xuất hiện trên poster MV của Sơn Tùng M-TP.

Ferrari SF90 Stradale có tổng công suất khoảng 1.000 mã lực - Ảnh: ST

Theo công bố của Ferrari, SF90 Stradale có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 340km/h.

Tại Việt Nam, mẫu siêu xe này từng được nhập khẩu chính hãng với giá từ hơn 34 tỉ đồng.

Dựa trên giá bán tại Việt Nam, tổng giá trị ba mẫu siêu xe ước tính từ khoảng 80 tỉ đồng. Con số có thể tiến gần 100 tỉ đồng tùy phiên bản, trang bị tùy chọn và cấu hình thực tế.

Sơn Tùng đã đổi ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội bằng hình ảnh chiếc xích lô - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, có lẽ gây chú ý hơn cả dàn siêu xe đắt đỏ là chiếc xích lô mà Sơn Tùng M-TP ngồi trong poster. Chiếc xe được trang trí cầu kỳ, mang phong cách khác biệt với hình ảnh xích lô thường thấy trên đường phố Việt Nam.

Hình ảnh chiếc xích lô bình dân đặt giữa những siêu xe trị giá hàng chục tỉ đồng tạo nên sự tương phản thú vị. Nam ca sĩ còn xuất hiện với trang phục phong cách hip-hop, đầu quấn khăn và tay cầm ly trà đá.

Chiếc xích lô cũng xuất hiện xuyên suốt chiến dịch quảng bá MV Supercar. Trước khi công bố poster, Sơn Tùng M-TP đã thay ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội bằng hình ảnh chiếc xe này.

Chi tiết ly trà đá cũng gợi nhớ đến những lần nam ca sĩ tương tác với người hâm mộ trước đây. Cuối năm 2024, Sơn Tùng M-TP từng rủ người hâm mộ đi uống trà đá vỉa hè tại Hà Nội, sau đó đăng ảnh tại một quán trên phố Bà Triệu.