Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen trước sự chứng kiến của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, trong lễ ký kết thỏa thuận an ninh tại New York ngày 22-9 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 19-11 (giờ địa phương), Quốc hội Đan Mạch đã nhất trí phê chuẩn thỏa thuận an ninh liên quan đến Greenland ký với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phía Đan Mạch kỳ vọng văn kiện sẽ khép lại cuộc giằng co quanh tương lai hòn đảo Bắc Cực, vốn khiến quan hệ xuyên Đại Tây Dương chao đảo suốt nhiều tháng qua. Kết quả kiểm phiếu cho thấy 109 nghị sĩ Đan Mạch bỏ phiếu thuận, không có phiếu chống.

Thỏa thuận được Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký hồi tháng 9 nhằm hạ nhiệt căng thẳng, sau khi ông Trump nhiều lần đe dọa giành quyền kiểm soát Greenland. Đây là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, giàu khoáng sản và có khoảng 57.000 dân.

Theo thỏa thuận, Mỹ được mở rộng vai trò quân sự tại Greenland, trong đó có việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome). Đồng thời văn kiện tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch, cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland.

Do là thỏa thuận hành pháp, văn kiện không cần Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua. Sau cuộc bỏ phiếu tại Copenhagen, thỏa thuận sẽ có hiệu lực khi Bộ Ngoại giao Đan Mạch gửi công hàm thông báo cho phía Mỹ rằng mọi thủ tục đã hoàn tất.

Hồi tháng 1, việc ông Trump liên tục tuyên bố không loại trừ khả năng dùng sức ép quân sự hoặc kinh tế để có được Greenland đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đan Mạch và Greenland sau đó buộc phải bước vào nhiều tháng đàm phán dồn dập.

Tuần trước, văn kiện đã vượt qua vòng đọc thứ nhất tại Quốc hội Đan Mạch với sự ủng hộ của tất cả các đảng. Khi đó, nhiều nghị sĩ bày tỏ sự nhẹ nhõm và hy vọng thỏa thuận sẽ giúp tình hình Greenland trở lại bình thường. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin câu chuyện đã khép lại.

Ông Mikkel Vedby Rasmussen, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Copenhagen, nhận định: "Có nhiều dấu hiệu cho thấy đây không phải là điểm kết thúc, mà đúng hơn là một sự khởi đầu. Với hiệp ước trong tay, Mỹ sẽ có thể đòi hỏi tiếng nói lớn hơn trong các quyết định có tác động đến chính sách an ninh, cũng như trong một phần hoạt động khai thác tài nguyên chiến lược".

Ngược lại, một số chuyên gia khác cho rằng thỏa thuận mới không mở rộng thêm bao nhiêu quyền tiếp cận quân sự cho Mỹ tại Greenland. Greenland nằm ở vị trí chiến lược trên tuyến đường ngắn nhất nối châu Âu với Bắc Mỹ, đồng thời là nơi đặt căn cứ quân sự cực bắc của Mỹ.