Đảm bảo thu nhập 160 triệu đồng: Tài xế Grab cần biết gì?

Khách hàng tìm hiểu mẫu xe điện BYD M6 tại TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRUNG

160 triệu đồng là mức sàn hay tiền thưởng?

Grab Việt Nam đăng ngày 4-9-2026 về chương trình dành cho tài xế mua xe BYD và hoạt động cùng Grab từ 7-9 đến 31-12-2026. Tổng mức đảm bảo cao nhất là 160 triệu đồng cho 4 kỳ, trong đó mỗi kỳ được xét riêng.

Thể lệ ghi: "Mức đảm bảo thu nhập là khoản thu nhập tối thiểu mà bác tài sẽ nhận được nếu đạt đủ các điều kiện của chương trình". Nếu thu nhập thực tế trong kỳ thấp hơn mức này, Grab bù phần chênh lệch.

Giả sử một tài xế đạt điều kiện mốc 40 triệu đồng nhưng thu nhập thực tế trong kỳ chỉ là 38 triệu đồng. Khi đó, Grab bù 2 triệu đồng để tài xế đạt mức sàn của kỳ. Nếu thu nhập người tham gia thực tế từ 40 triệu đồng trở lên, Grab không bù thêm khoản nào. Cơ chế này giúp tài xế có một mức thu nhập tối thiểu trong mỗi kỳ, nhưng 160 triệu đồng không phải khoản tiền cộng thêm vào doanh thu.

Mẫu xe nào được xét đủ bốn mốc?

Thể lệ chia mức đảm bảo mỗi kỳ thành bốn mốc theo số chuyến hoàn thành. Mốc thấp nhất yêu cầu từ 260 chuyến và đảm bảo 15 triệu đồng. Từ 400 chuyến, mức đảm bảo tăng lên 20 triệu đồng.

Tài xế chạy từ 600 chuyến được đảm bảo 30 triệu đồng. Mốc cao nhất là 40 triệu đồng mỗi kỳ, áp dụng khi tài xế hoàn thành từ 800 chuyến.

Không phải mẫu xe nào cũng được xét đủ bốn mốc. Theo bảng trong thể lệ, BYD M6 được áp dụng cả bốn mốc, còn BYD Dolphin chỉ được xét từ mốc 1 đến mốc 3.

Với Dolphin, mức đảm bảo cao nhất là 30 triệu đồng mỗi kỳ. Cộng cả bốn kỳ, tài xế chạy Dolphin được đảm bảo tối đa 120 triệu đồng, không chạm mốc 160 triệu đồng.

Lô xe BYD M6 được bàn giao cho Hãng taxi Vinasun tại TP.HCM - Ảnh: BYD Việt Nam

Mỗi ngày cần chạy bao nhiêu chuyến?

Thể lệ không quy định số chuyến mỗi ngày, mà chỉ tính tổng số chuyến trong từng kỳ khoảng 30 ngày. Nếu giả định tài xế chạy đủ 30 ngày trong kỳ, các mốc trên có thể quy ra số chuyến bình quân mỗi ngày.

Theo cách tính này, mốc 260 chuyến tương đương khoảng 9 chuyến mỗi ngày. Mốc 400 chuyến cần khoảng 13 chuyến mỗi ngày. Với mốc 600 chuyến, con số này là 20 chuyến mỗi ngày.

Mốc cao nhất 800 chuyến tương đương khoảng 27 chuyến mỗi ngày, không nghỉ ngày nào trong kỳ. Để chạm mức 160 triệu đồng, tài xế chạy M6 phải đạt mốc cao nhất ở cả bốn kỳ. Tổng số chuyến cần có là ít nhất 3.200 chuyến trong khoảng 120 ngày.

Quy định tỉ lệ nhận và hủy chuyến cụ thể

Ngoài số chuyến, tài xế phải giữ tỉ lệ nhận chuyến trung bình trong kỳ từ 95% trở lên. Tỉ lệ hủy chuyến trong kỳ không được vượt quá 3%. Hai điều kiện này được xét theo từng kỳ.

Chương trình hỗ trợ sạc đi kèm có điều kiện riêng, với mức tối thiểu 260 chuyến mỗi kỳ. Tỉ lệ nhận chuyến cho phần này chỉ cần từ 80%, còn tỉ lệ hủy không quá 5%. Vì vậy tài xế có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ sạc, nhưng chưa đủ điều kiện nhận mức đảm bảo thu nhập.

Một trạm sạc xe điện quy mô lớn tại Hà Nội - Ảnh: V-Green

Thu nhập thực tế và hỗ trợ sạc được tính thế nào?

Theo thể lệ, thu nhập thực tế là tổng doanh thu vận tải trong kỳ sau khi trừ phí sử dụng ứng dụng của Grab, thuế và các khoản khấu trừ khác nếu có. Định nghĩa trong thể lệ không liệt kê tiền sạc, trả góp xe, bảo hiểm hay bảo dưỡng.

Phí sử dụng ứng dụng trong công thức này vừa thay đổi, theo kết quả xác minh sơ bộ của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia công bố ngày 5-11-2026. Trước ngày 10-11-2026, mức phí này nằm trong khoảng 0%-28,76%. Từ ngày đó, khoảng phí giảm xuống còn 0%-25%. Tổng phí nền tảng và phí ứng dụng cũng không vượt 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Về sạc điện, tài xế được hỗ trợ 20 lần sạc đầu tiên mỗi tháng, áp dụng tối đa 6 tháng. Mỗi lần được hỗ trợ tối đa 35 kWh, tính theo giá trung bình của phiên sạc. Tài xế trả tiền sạc trước, khoản hỗ trợ được cộng vào Ví Tiền mặt vào ngày 7 tháng sau.

Trang tổng hợp chương trình của Grab ghi khoản hỗ trợ sạc "được ghi nhận là tiền thưởng và tính vào doanh thu của đối tác". Các trang của Grab không nêu rõ khoản này có được tính vào thu nhập thực tế khi xét phần bù đảm bảo hay không.

Tài xế Grab sạc xe điện tại một trạm sạc - Ảnh: Grab

Thông tin về thời điểm chương trình dừng áp dụng

Chương trình áp dụng toàn quốc trừ Phú Quốc, với mọi dịch vụ GrabCar trừ thuê theo giờ. Nếu tài xế thay đổi khu vực hoạt động, thể lệ ghi rõ chương trình "sẽ tự động dừng áp dụng đối với Đối tác từ thời điểm chuyển vùng". Các chuyến dùng tính năng Điểm đến yêu thích cũng không được tính.

Trường hợp nghi gian lận hoặc lạm dụng, Grab có quyền truy thu số tiền đảm bảo đã trả trước đó. Thể lệ cũng ghi: "Grab có toàn quyền quyết định điều kiện và mức đảm bảo thu nhập cuối cùng".

Với tài xế đang cân nhắc tham gia, điểm đầu tiên nên đối chiếu là mẫu xe được áp dụng những mốc nào và ngày bắt đầu kỳ 1. Tài xế nên tự tính số chuyến mỗi ngày theo số ngày thực sự chạy được, thay vì dựa vào mức đảm bảo cao nhất. Các điều khoản về chuyển vùng và truy thu cũng cần được đọc kỹ trên trang thể lệ của Grab.