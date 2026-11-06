Đắk Lắk sẽ xây dựng ít nhất 10 trung tâm logistics vào năm 2050

Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk góp phần kết nối các đầu mối logistics - Ảnh: A.T



UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch về triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Ưu tiên các đầu mối logistics phía Đông và phía Tây

Các vùng sản xuất nông lâm thủy sản sẽ được kết nối với cơ sở chế biến, kho lạnh - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2027, tỉnh tập trung khảo sát hiện trạng, nhu cầu dịch vụ, nguồn hàng, doanh nghiệp, hạ tầng và chi phí logistics. Đồng thời xây dựng bộ dữ liệu cơ sở và bản đồ số logistics để phục vụ quản lý, quy hoạch và thu hút đầu tư.

Tỉnh cũng rà soát danh mục các trung tâm logistics, cảng cạn, cảng thông quan nội địa (ICD), kho bãi, ga hàng hóa và đầu mối phân phối, xác định vị trí, chức năng, nhu cầu sử dụng đất, khả năng kết nối giao thông và thứ tự ưu tiên đầu tư.

Giai đoạn 2028-2030, Đắk Lắk ưu tiên chuẩn bị và thu hút đầu tư các đầu mối logistics phía Tây gắn với Buôn Ma Thuột, Krông Búk, Krông Pắc, Ea H'leo, Ea Kar; phía Đông gắn với Đông Hòa, Tuy Hòa, Sông Cầu, cảng Vũng Rô, Bãi Gốc và cảng hàng không Tuy Hòa.

Tỉnh phấn đấu có ít nhất một dự án hạ tầng logistics, ICD, trung tâm phân phối hoặc kho chuyên dụng được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư hoặc khởi công. Đồng thời hình thành ít nhất một mô hình chuỗi logistics phục vụ nông sản chủ lực, từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo quản và xuất khẩu.

Kết nối vùng nguyên liệu với cảng biển, sân bay

Sầu riêng tập kết tại kho trước khi vận chuyển, xuất khẩu - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Theo định hướng quy hoạch, Đắk Lắk có 5 trung tâm logistics tại Buôn Ma Thuột, Krông Búk, Krông Pắc, Ea H'leo và Ea Kar; một cảng cạn tại Krông Búk và các ICD tại Buôn Ma Thuột, Krông Pắc.

Ở phía Đông, tỉnh định hướng trung tâm logistics Đông Hòa gắn với ICD phục vụ cảng Vũng Rô, Bãi Gốc; trung tâm logistics Sông Cầu gắn với khu công nghiệp. Các đầu mối này được kết nối với cảng hàng không Tuy Hòa, đường sắt và cao tốc Bắc - Nam.

Đáng chú ý, tỉnh xác định ưu tiên hành lang vận tải Đông - Tây, từ khu vực phía Tây qua quốc lộ 29 đến Tuy Hòa, Vũng Rô và Bãi Gốc. Đồng thời khai thác các tuyến quốc lộ 14, 26, 27, 1A, cao tốc và các tuyến kết nối liên vùng nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa.

Các vùng sản xuất cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, cao su, lâm sản, thủy sản và sản phẩm công nghiệp sẽ được kết nối với cơ sở chế biến, kho lạnh, trung tâm phân phối, ga đường sắt, cảng hàng không và cảng biển.

Phát triển chuỗi logistics trọn gói, gồm gom hàng, đóng gói, bảo quản, kiểm định, truy xuất nguồn gốc, vận tải, phân phối và xuất khẩu, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu hàng hóa.

70% lao động logistics tại Đắk Lắk được đào tạo vào năm 2035

Trong giai đoạn 2031-2035, Đắk Lắk đặt mục tiêu 70% người lao động trong ngành dịch vụ logistics được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, trong đó 30% có trình độ đại học trở lên.

Tỉnh phấn đấu hình thành ít nhất hai đầu mối hoặc trung tâm logistics quan trọng, ưu tiên một đầu mối phục vụ vùng nguyên liệu, chế biến phía Tây và một đầu mối kết nối cảng biển, công nghiệp, xuất nhập khẩu phía Đông.

Mạng lưới kho lạnh, kho chuyên dụng, trung tâm phân phối, điểm gom hàng, logistics bưu chính và thương mại điện tử cũng được mở rộng.

Về dài hạn, đến năm 2050, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 10 trung tâm logistics trên địa bàn; 90% lao động ngành logistics được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, trong đó 50% có trình độ Đại học trở lên.

Để thực hiện kế hoạch, Sở Công Thương được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai.

Tỉnh dự kiến sơ kết việc thực hiện kế hoạch vào năm 2030, tổng kết giai đoạn vào năm 2035 để đánh giá kết quả và đề xuất nhiệm vụ cho các bước tiếp theo.