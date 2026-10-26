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Đắk Lắk chấn chỉnh tình trạng rao bán đất nền trên mạng xã hội

tác giả
MINH PHƯƠNG
MINH PHƯƠNG
MINH PHƯƠNG

Sở Xây dựng Đắk Lắk yêu cầu rà soát, gỡ bỏ thông tin quảng cáo bất động sản sai lệch, đồng thời cảnh báo việc rao bán đất dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhận đặt cọc hoặc thu tiền trái quy định.

Đắk Lắk chấn chỉnh tình trạng rao bán đất nền trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Một tuyến đường lớn tại Đắk Lắk - Ảnh minh họa: T.A.

Ngày 26-10, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, giới thiệu, rao bán đất nền và bất động sản trên mạng xã hội.

Theo Sở Xây dựng, qua theo dõi thị trường, hoạt động quảng cáo, rao bán bất động sản trên các nền tảng mạng xã hội diễn ra dưới nhiều hình thức. Một số nội dung có dấu hiệu cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng, quảng cáo dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh hoặc sử dụng thông tin quy hoạch, chủ trương đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, có trường hợp giới thiệu, nhận đặt cọc, thu tiền khách hàng khi chưa đáp ứng điều kiện pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho người dân và phát sinh tranh chấp.

Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, cá nhân chỉ đăng tải thông tin quảng cáo, chào bán bất động sản khi đã xác minh rõ chủ thể có quyền kinh doanh, định đoạt hợp pháp và sản phẩm đáp ứng đầy đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Đối với đất nền trong dự án, cần kiểm tra tình trạng pháp lý, việc hoàn thành hạ tầng và văn bản của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện chuyển nhượng nếu thuộc trường hợp phải có.

Các đơn vị, cá nhân không được quảng cáo, chào bán hoặc nhận đặt cọc, huy động vốn, thu tiền đối với dự án, sản phẩm chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Thông tin về chủ đầu tư, vị trí, ranh giới, mục đích sử dụng đất, quy hoạch, tiến độ, giá bán và khả năng cấp giấy chứng nhận cũng phải được công khai trung thực, không gây nhầm lẫn.

Đối với hoạt động môi giới bất động sản, Sở Xây dựng yêu cầu tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới phải thành lập doanh nghiệp và đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định. Cá nhân hành nghề phải có chứng chỉ phù hợp và hoạt động trong doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Việc sử dụng hồ sơ năng lực, giấy phép, chứng chỉ hoặc văn bản ủy quyền của tổ chức, cá nhân khác để hợp thức hóa hoạt động cũng bị nghiêm cấm.

Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động rà soát bài đăng, video, livestream, hội nhóm, trang cá nhân và nội dung quảng cáo do mình quản lý; kịp thời gỡ bỏ hoặc đính chính thông tin sai lệch, không có đủ căn cứ pháp lý. Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, các đơn vị liên quan phải cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh tính chính xác và hợp pháp của thông tin quảng cáo.

Theo đó, tùy tính chất và mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính, buộc gỡ bỏ hoặc cải chính thông tin và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả khác. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ có thể được chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng là đầu mối rà soát thông tin pháp lý dự án, điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh và hoạt động môi giới. Công an tỉnh, UBND các xã, phường cùng các sở, ngành liên quan được đề nghị phối hợp kiểm tra, tiếp nhận phản ánh và xử lý vi phạm theo chức năng, thẩm quyền.

Đắk Lắk chấn chỉnh tình trạng rao bán đất nền trên mạng xã hội - Ảnh 3.Đất nền ‘đu đỉnh’ sau sáp nhập tỉnh thành

Lượng giao dịch đất nền trong 5 tháng đầu năm vượt xa giao dịch chung cư. Giá bán đất nền dù giảm nhiệt nhưng vẫn "đu đỉnh" từ tháng 3-2025 đến nay.

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    Chủ đề: Đắk Lắk Quảng cáo Sở Xây dựng bán đất Bất Động Sản

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