Trước đó, công an làm việc với người lan truyền thông tin - Ảnh: Công an xã Ea Ning

Ngày 17-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin đồn đoán về tình hình lây nhiễm HIV tại xã Ea Ning.

Theo báo cáo, từ ngày 12 đến 13-11, trên mạng xã hội và trong dư luận xuất hiện thông tin một công dân cư trú tại xã Ea Ning bị nhiễm HIV và làm lây truyền cho nhiều người. Tin đồn khiến một bộ phận người dân bàn tán, hoang mang, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý, sinh hoạt và danh dự của người bị nhắc tên.

Qua xác minh, Trạm Y tế xã Ea Ning đã rà soát dữ liệu trên hệ thống quản lý bệnh nhân HIV (HIV INFO 4.0) và hệ thống quản lý điều trị HIV (HMED). Kết quả cho thấy người bị dư luận nhắc tên không có trong danh sách quản lý người nhiễm HIV và điều trị HIV.

Ngành y tế cũng cho biết tình hình HIV/AIDS tại xã Ea Ning đang ổn định, được kiểm soát tốt. Hệ thống giám sát không ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca nhiễm HIV mới, không có nguy cơ bùng phát dịch liên quan đến sự việc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẳng định hiện không có cơ sở xác thực thông tin đang lan truyền.

Đối với vụ việc, Công an xã Ea Ning đã mời 2 người liên quan đến việc chia sẻ, bình luận thông tin lên làm việc và đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không suy đoán tình trạng nhiễm HIV qua lời đồn, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Người có lo ngại về nguy cơ phơi nhiễm có thể đến cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm tự nguyện và bảo mật thông tin.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền về đường lây truyền HIV, biện pháp phòng ngừa; đồng thời bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, tránh kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.