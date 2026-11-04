Cán bộ cảnh sát giao thông bị nghi phạm nhiễm HIV cắn vào tay khi bắt ma túy

Cán bộ cảnh sát giao thông bị nghi phạm nhiễm HIV cắn vào tay - Ảnh: CAO THIÊN



Ngày 4-11, Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng Cảnh sát giao thông trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 108, đã phát hiện, bắt giữ hai nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ heroin và 16 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 15-10, tại Km 67+100m, thuộc bản Nà Hát (xã Mường Bám, tỉnh Sơn La), Tổ công tác phát hiện Quàng Văn Trường (40 tuổi) và Lù Văn Trường (36 tuổi, cùng trú tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) có biểu hiện nghi vấn.

Khi được yêu cầu kiểm tra ma túy bằng phương pháp test nhanh qua nước tiểu, cả hai bất ngờ bỏ chạy theo hai hướng khác nhau.

Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế, bắt giữ các nghi phạm.

Tang vật thu giữ một gói heroin và 16 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu, hai nghi phạm khai nhận số ma túy trên do cả hai góp tiền mua về sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong tang vật theo quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình khống chế các nghi phạm đại úy Trương Thanh Bình và thượng úy Lò Quốc Đạt, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La bị các nghi phạm cắn vào cánh tay.

Qua xác minh, cả hai nghi phạm đều nhiễm HIV.

Ngay sau đó, lãnh đạo phụ trách Tổ cảnh sát giao thông Thuận Châu (Sơn La) và chỉ huy đội đã đưa hai cán bộ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La khám, điều trị.

"Dù phải đối mặt với nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên quyết truy bắt, không để nghi phạm bỏ trốn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm", Công an tỉnh Sơn La đánh giá.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.