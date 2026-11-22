Đại tá Lê Hãn - Ảnh: Phục chế từ ảnh gốc gia đình cung cấp

Ngày 22-11, thông tin từ gia đình, Đại tá Lê Hãn, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đã từ trần vào lúc 4h18 ngày 19-11, thượng thọ 97 tuổi.

Linh cữu Đại tá Lê Hãn được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão (phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Theo cáo phó, lễ viếng Đại tá Lê Hãn diễn ra từ lúc 9h sáng ngày 25-11 đến 13h30 ngày 26-11. Lễ truy điệu diễn ra vào lúc 13h30 ngày 26-11, lễ động quan vào lúc 14h ngày 26-11.

Linh cữu Đại tá Lê Hãn được an táng tại Nghĩa trang TP.HCM (phường Linh Xuân, TP.HCM).

Đại tá Lê Hãn quê ở tỉnh Quảng Trị, trước khi từ trần ông sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 19, thuộc Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa.

Ông tham gia cách mạng từ năm 1945 và gắn bó suốt cuộc đời với binh nghiệp. Giai đoạn 1964-1976, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Giám đốc xưởng máy bay, Phó Phòng kỹ thuật tên lửa, Trưởng Phòng kỹ thuật, Chỉ huy phó công trình xây dựng thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân.

Năm 1976-1978, ông Hãn là Cục phó Cục Quản lý xí nghiệp Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Năm 1978-1982, ông làm Cục trưởng Cục Đào tạo huấn luyện Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng.

Năm 1982-1991, ông giữ chức vụ Cục phó rồi quyền Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7, đến tháng 3-1991 ông nghỉ hưu.