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Đà Nẵng kiểm tra chất lượng vàng, lấy mẫu thử nghiệm tại 14 doanh nghiệp

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng sẽ kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng tại 14 doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng 11 và 12-2026, tập trung vào việc chấp hành quy định về đo lường, chất lượng.

Đà Nẵng kiểm tra chất lượng vàng trên thị trường - Ảnh 1.

Một cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 12-11, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đo lường và chất lượng vàng trên địa bàn.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định trong sản xuất, lưu thông vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng và vàng nguyên liệu; đồng thời kiểm tra việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 tại các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hai lĩnh vực chính là đo lường và chất lượng.

Về đo lường, đoàn kiểm tra sẽ rà soát các phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo nhóm 2 được sử dụng trong hoạt động mua bán vàng và việc thực hiện các phép đo theo quy định.

Về chất lượng, lực lượng chức năng kiểm tra vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng và vàng nguyên liệu; việc công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và các điều kiện bảo đảm chất lượng trong quá trình bảo quản, phân phối, lưu thông.

Đáng chú ý, đoàn sẽ lấy mẫu đại diện để niêm phong, thử nghiệm, đánh giá chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của khách hàng về sản phẩm có dấu hiệu không phù hợp cũng nằm trong nội dung kiểm tra.

Đà Nẵng kiểm tra chất lượng vàng trên thị trường - Ảnh 2.

Dự kiến Đà Nẵng sẽ kiểm tra tại 14 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, thành lập đoàn kiểm tra; phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9, Sở Công Thương và các xã, phường, đặc khu để hướng dẫn, xử lý những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh vàng. Sở Công Thương và các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Dự kiến trong tháng 11 và 12-2026, đoàn sẽ kiểm tra tại 14 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng kiểm tra chất lượng vàng trên thị trường - Ảnh 4.Bắt nữ cửa hàng trưởng 1 cửa hàng vàng lớn ở Đà Nẵng

Nữ cửa hàng trưởng của 1 cửa hàng vàng SJC ở Đà Nẵng đã bị bắt với cáo buộc lập khống chứng từ mua bán vàng, chiếm đoạt tài sản nhà nước số tiền lớn.

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    Chủ đề: Giá vàng Đà Nẵng ngân hàng nhà nước chất lượng vàng cửa hàng vàng

    Dòng sự kiện: Giá vàng

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