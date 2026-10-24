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Đà Nẵng có trường điểm lẻ cách trụ sở chính tới 30km, 11 trường có quy mô trên 100 lớp

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TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Sau khi sắp xếp, tại Đà Nẵng có 11 trường quy mô trên 100 lớp học. Đáng chú ý, có nơi điểm lẻ cách trụ sở chính tới hơn 30km.

Thành phố Đà Nẵng có trường điểm lẻ cách trụ sở chính tới 50km, có 11 trường có quy mô trên 100 lớp - Ảnh 1.

Một điểm trường ở xã miền núi TP Đà Nẵng - Ảnh: TRÀ THỊ THU

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng vừa có thông tin liên quan tình hình hoạt động của các trường sau sắp xếp, sáp nhập, đồng thời giải đáp những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bố trí đội ngũ và chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng.

Theo bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, trong số 11 trường có quy mô hơn 100 lớp, có 7 trường tiểu học, 3 trường THCS và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo bà Thuận, việc quản lý trường học có số lượng lớp lớn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với ban giám hiệu, từ tổ chức hoạt động chuyên môn đến phân công, quản lý đội ngũ giáo viên.

Ngoài ra tình trạng một số trường có nhiều phân hiệu, khoảng cách địa lý giữa các điểm trường xa nhau gây khó khăn cho việc đi lại và phối hợp công tác. Cụ thể sau sắp xếp, hiện một số trường tiểu học có nhiều phân hiệu, trong đó Trường tiểu học Núi Thành có tới 7 phân hiệu.

Đáng chú ý, một số trường địa bàn miền núi có phân hiệu nằm rải rác và cách xa điểm chính. Có trường mầm non điểm lẻ cách cơ sở chính khoảng 30km, còn hai cơ sở của trung tâm giáo dục thường xuyên cách nhau tới khoảng 70km, gây trở ngại trong điều động nhân sự và sinh hoạt chuyên môn tập trung.

"Số lượng học sinh đông khiến không gian trường học không thể đáp ứng các hoạt động tập trung toàn trường.

Chúng tôi đã đề nghị các trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, chuyên môn theo kế hoạch chung tại cả điểm chính lẫn phân hiệu, linh hoạt các hình thức giao lưu nhằm tăng gắn kết giữa giáo viên và học sinh" - bà Thuận cho biết.

Những trường nào có hơn 100 lớp ở Đà Nẵng?

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, thành phố hiện có 11 cơ sở giáo dục trên 100 lớp, gồm 7 trường tiểu học: Trường tiểu học Núi Thành, xã Núi Thành (180 lớp); Trường tiểu học Thăng An, xã Thăng An (135 lớp); Trường tiểu học Nam Phước, xã Nam Phước (129 lớp); Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Xuân (119 lớp); Trường tiểu học Thái Thị Bôi, phường An Khê (117 lớp); Trường tiểu học Đỗ Thúc Tịnh, xã Hòa Tiến (105 lớp); Trường tiểu học Núi Thành, phường Hòa Cường (103 lớp).

Cấp THCS có 3 trường gồm: Trường THCS Núi Thành, xã Núi Thành (110 lớp); Trường THCS Nguyễn Văn Linh, phường Cẩm Lệ (109 lớp); Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Hòa Khánh (101 lớp). Ngoài ra, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đà Nẵng có 123 lớp.

Thành phố Đà Nẵng có trường điểm lẻ cách trụ sở chính tới 50km, có 11 trường có quy mô trên 100 lớp - Ảnh 4.Sở Giáo dục Đà Nẵng lên tiếng về việc đưa pickleball vào trường học

Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đưa môn pickleball vào trường học đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, khiến lãnh đạo sở phải lên tiếng giải thích thêm.

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    Chủ đề: Trường học phân hiệu sắp xếp tp đà nẵng siêu trường

    Dòng sự kiện: Sắp xếp trường học

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