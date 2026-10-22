Bộ Giáo dục đề xuất số lượng nhân sự cho 'siêu trường' từ 10 phân hiệu

Học sinh Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đề xuất về việc bố trí nhân sự hỗ trợ giáo dục cho các trường học có quy mô lớn được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tại dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học.

Theo dự thảo, với trường không có phân hiệu, số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục giữ nguyên định mức theo quy định hiện hành.

Trường có phân hiệu thì số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục giữ nguyên định mức theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP. Nghĩa là các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ mỗi trường 1 người; các vị trí việc làm khác mỗi phân hiệu có 1 người, trường chính có 1 người.

Về số lượng kế toán đối với cơ sở giáo dục có phân hiệu, dự thảo Thông tư quy định cơ sở giáo dục có từ 4 phân hiệu trở xuống được bố trí 1 người; cơ sở giáo dục có từ 5 đến 9 phân hiệu hoặc cơ sở giáo dục có từ 4 phân hiệu trở xuống thuộc loại hình trường có học sinh bán trú, nội trú có quy mô từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa 2 kế toán.

Riêng với cơ sở giáo dục có từ 10 phân hiệu trở lên, Bộ đề xuất được bố trí tối đa 3 kế toán.

Dự thảo cũng bổ sung một số vị trí việc làm như cấp dưỡng trong cơ sở giáo dục, quản lý học sinh đối với trường phổ thông có tổ chức nội trú, bán trú; vị trí việc làm hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non.

Trong đó sẽ quy định ở mỗi phân hiệu và trường chính đều được bố trí tối thiểu 1 người cho 1 vị trí việc làm, số lượng cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đề xuất trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong bối cảnh sau khi cả nước thực hiện sắp xếp trường học, có 114 cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều phân hiệu và có trên 100 lớp.

Trong đó, riêng Trường tiểu học Nha Trang (phường Nha Trang, Khánh Hòa) sau khi sáp nhập có 1 trường chính và 12 phân hiệu, quy mô 10.500 học sinh, 287 lớp và gần 600 viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tại Hà Nội, sau sáp nhập, Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ) có quy mô 124 lớp với khoảng 5.600 học sinh; Trường THCS Hoàng Liệt (phường Hoàng Liệt) sau sắp xếp có 121 lớp, hơn 6.100 học sinh và 220 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Vừa qua, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đã yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành. Đồng thời rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường, địa bàn rộng. Từ đó kịp thời điều chỉnh phù hợp đối với những cơ sở vượt khả năng quản trị.