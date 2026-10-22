Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Bộ Giáo dục đề xuất số lượng nhân sự cho 'siêu trường' từ 10 phân hiệu

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Dự kiến trường phổ thông có từ 5 đến 9 phân hiệu được bố trí tối đa 2 kế toán, trường có từ 10 phân hiệu trở lên được bố trí tối đa 3 kế toán.

Bộ Giáo dục đề xuất số lượng nhân sự cho 'siêu trường' trên 10 phân hiệu - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đề xuất về việc bố trí nhân sự hỗ trợ giáo dục cho các trường học có quy mô lớn được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tại dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học.

Theo dự thảo, với trường không có phân hiệu, số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục giữ nguyên định mức theo quy định hiện hành.

Trường có phân hiệu thì số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục giữ nguyên định mức theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP. Nghĩa là các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ mỗi trường 1 người; các vị trí việc làm khác mỗi phân hiệu có 1 người, trường chính có 1 người.

Về số lượng kế toán đối với cơ sở giáo dục có phân hiệu, dự thảo Thông tư quy định cơ sở giáo dục có từ 4 phân hiệu trở xuống được bố trí 1 người; cơ sở giáo dục có từ 5 đến 9 phân hiệu hoặc cơ sở giáo dục có từ 4 phân hiệu trở xuống thuộc loại hình trường có học sinh bán trú, nội trú có quy mô từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa 2 kế toán.

Riêng với cơ sở giáo dục có từ 10 phân hiệu trở lên, Bộ đề xuất được bố trí tối đa 3 kế toán.

Dự thảo cũng bổ sung một số vị trí việc làm như cấp dưỡng trong cơ sở giáo dục, quản lý học sinh đối với trường phổ thông có tổ chức nội trú, bán trú; vị trí việc làm hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non.

Trong đó sẽ quy định ở mỗi phân hiệu và trường chính đều được bố trí tối thiểu 1 người cho 1 vị trí việc làm, số lượng cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đề xuất trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong bối cảnh sau khi cả nước thực hiện sắp xếp trường học, có 114 cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều phân hiệu và có trên 100 lớp.

Trong đó, riêng Trường tiểu học Nha Trang (phường Nha Trang, Khánh Hòa) sau khi sáp nhập có 1 trường chính và 12 phân hiệu, quy mô 10.500 học sinh, 287 lớp và gần 600 viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tại Hà Nội, sau sáp nhập, Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ) có quy mô 124 lớp với khoảng 5.600 học sinh; Trường THCS Hoàng Liệt (phường Hoàng Liệt) sau sắp xếp có 121 lớp, hơn 6.100 học sinh và 220 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Vừa qua, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đã yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành. Đồng thời rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường, địa bàn rộng. Từ đó kịp thời điều chỉnh phù hợp đối với những cơ sở vượt khả năng quản trị.

Bộ Giáo dục đề xuất số lượng nhân sự cho 'siêu trường' từ 10 phân hiệu - Ảnh 3.Xuất hiện 'siêu trường' hơn 10.000 học sinh, đại biểu nói 'chưa tưởng tượng điều hành thế nào'

Ngày 18-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, vấn đề sáp nhập trường học, xây dựng bộ sách giáo khoa thống nhất, đào tạo nhân lực được các đại biểu quan tâm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYÊN BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhân sự sáp nhập sắp xếp trường học siêu trường phân hiệu

    Dòng sự kiện: Sắp xếp trường học

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất