Cựu giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn hầu tòa vụ cấp dưới giữ 3 tỉ tiền đào tạo

Ông Đào Quang Minh, thời điểm còn làm giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn (ảnh chụp năm 2021) - Ảnh: Tư liệu

Ngày 13-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Đào Quang Minh, cựu giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng hầu tòa có ba bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Nguyễn Quỳnh Anh, nhân viên Bệnh viện Thanh Nhàn; Trần Thanh Tú, trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thanh Nhàn và Hoàng Tuyết Nhung, trợ lý y khoa Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tại phần thủ tục, hội đồng xét xử cho biết Bệnh viện Thanh Nhàn được triệu tập với tư cách bị hại. Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cùng một số lãnh đạo, cán bộ nhà trường, một số bác sĩ bệnh viện được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cùng một số người vắng mặt.

Khi được hỏi ý kiến, các bị cáo và luật sư không có đề nghị gì về sự vắng mặt này. Đại diện viện kiểm sát cho rằng việc vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa.

Hơn 3 tỉ đồng tiền đào tạo được giao cho hai cán bộ bệnh viện

Theo cáo trạng, Bệnh viện Thanh Nhàn và Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ký kết hợp tác đào tạo từ cuối năm 2017. Bệnh viện bố trí các bác sĩ hướng dẫn sinh viên thực hành, còn nhà trường chi trả kinh phí hợp tác, trong đó có tiền thù lao giảng dạy.

Từ cuối năm 2018 đến tháng 6-2024, nhà trường đã thanh toán hơn 4,4 tỉ đồng kinh phí hợp tác đào tạo.

Trong đó hơn 3,1 tỉ đồng được giao trực tiếp bằng tiền mặt cho hai cán bộ Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thanh Nhàn, dù phòng này không có chức năng tiếp nhận kinh phí đào tạo.

Theo cáo trạng, Trần Thanh Tú nhận hơn 1,057 tỉ đồng, còn Nguyễn Quỳnh Anh nhận hơn 2,045 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định số tiền này không được nộp về bệnh viện theo quy định.

Quá trình điều tra, Trần Thanh Tú khai việc đứng ra nhận tiền là theo chỉ đạo bằng miệng của giám đốc Đào Quang Minh tại buổi ký kết hợp tác năm 2017.

Tuy nhiên, ông Minh phủ nhận lời khai này.

Cựu giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn khai không chỉ đạo bất kỳ cá nhân nào trực tiếp nhận tiền từ phía nhà trường.

Theo ông, phòng tài chính kế toán mới là đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận và thanh quyết toán kinh phí đào tạo.

Ông Minh cũng khai không bàn bạc việc sử dụng số tiền hai cán bộ nhận từ nhà trường và không được hưởng lợi cá nhân.

Hai bị cáo đã nộp lại hơn 3 tỉ đồng

Một khoản tiền khác cũng xuất hiện những lời khai trái ngược. Theo cáo trạng, Trần Thanh Tú đã trực tiếp nhận hơn 1,057 tỉ đồng kinh phí hợp tác đào tạo từ Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội qua 9 chứng từ.

Trong số này, Tú xuất trình tài liệu thể hiện đã chi trả hơn 212 triệu đồng. Với số tiền còn lại hơn 845 triệu đồng, Tú khai đã bàn giao cho Nguyễn Quỳnh Anh để nộp về bệnh viện và làm thủ tục thanh toán cho các bác sĩ nhưng không có chứng từ chứng minh.

Quỳnh Anh phủ nhận nhận khoản tiền này. Cơ quan điều tra đã tổ chức đối chất nhưng cả hai vẫn giữ nguyên lời khai.

'Viện kiểm sát xác định Trần Thanh Tú đã lợi dụng chức vụ trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến, nhận hơn 845 triệu đồng từ Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhưng không nộp về Bệnh viện Thanh Nhàn.

Còn Nguyễn Quỳnh Anh, sau khi vụ việc bị phát hiện, Nguyễn Quỳnh Anh vay mượn người thân, chuyển hơn 2,6 tỉ đồng vào tài khoản bệnh viện để khắc phục. Trần Thanh Tú cũng đã giao nộp hơn 506 triệu đồng, cáo trạng nêu.

Theo cáo trạng, ông Đào Quang Minh là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Bệnh viện Thanh Nhàn, trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tài chính và một số lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, ông Minh đã không tuân thủ quyết định phân công của Ban giám đốc, buông lỏng quản lý, gây thiệt hại cho bệnh viện hơn 2,89 tỉ đồng, cáo trạng nêu.

Phát hiện 95 giấy xác nhận thực tập giả, khởi tố vụ án để điều tra Ngoài những sai phạm trong việc tiếp nhận, quản lý kinh phí hợp tác đào tạo giữa Bệnh viện Thanh Nhàn và Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nêu trên, quá trình điều tra còn phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động hợp tác giữa Bệnh viện Thanh Nhàn và Trường đại học Thành Đông. Theo cáo trạng, hai đơn vị ký hợp đồng hợp tác đào tạo từ năm 2020. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động hợp tác sau đó đều thông qua bà Lê Thị Ngọc Anh (sinh năm 1984). Đáng chú ý, Trường đại học Thành Đông không cử cán bộ trực tiếp làm việc với bệnh viện và xác nhận bà Ngọc Anh không phải cán bộ của trường. Cơ quan điều tra thu thập hồ sơ đào tạo thực hành của sinh viên Trường đại học Thành Đông tại Bệnh viện Thanh Nhàn, xác định 95 giấy xác nhận thực tập là tài liệu giả. Ngày 10-2-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để điều tra, làm rõ 95 tài liệu giả nói trên. Đến ngày 10-4-2026, cơ quan điều tra quyết định tách vụ án liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục điều tra, làm rõ.