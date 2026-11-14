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Cười nghiêng ngả với những cái tên 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây

tác giả
PHẠM DIỄM
PHẠM DIỄM
PHẠM DIỄM

Danh sách ứng cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở TP Cần Thơ khiến cư dân mạng xôn xao mấy ngày qua. Câu chuyện về những cái tên "lạ tai, dễ nhớ" của người dân miền Tây lại một lần nữa được dịp rôm rả.

Cười ngả nghiêng với những cái tên độc lạ ứng cử trưởng ấp Cần Thơ 2026 - Ảnh 1.

Thông tin người ứng cử trưởng ấp ở TP Cần Thơ có họ tên gây ấn tượng

Mấy hôm nay, cư dân mạng truyền nhau danh sách ứng cử trưởng ấp ở TP Cần Thơ, không chỉ vì sự quan tâm đến công tác cơ sở, mà còn bởi sự xuất hiện của những tên gọi, đọc lên là thấy thú vị: Nguyễn Văn Bậm Trợn, Huỳnh Hello. Tài khoản facebook của anh tên là Nguyễn Trợn, nhiều người vô ghẹo anh, "nếu ở nhà anh thứ 3 nữa thì gọi là Ba Trợn", hay có bình luận "tui là tui bầu cho ông liền". Theo đó, cũng có bình luận cung cấp thêm tên nghe độc lạ khác: Nguyễn Văn Tặc Răng, Phạm Thị Lâu Ra…

Cái tên với sự ước giàu sang "nứt vách"

Nhiều bậc cha mẹ miền Tây hào sảng, chuyện đặt tên con đôi khi xuất phát từ những lý do rất đời thường, ngẫu hứng nhưng khiến ai nghe qua cũng bật cười và dễ nhớ.

Trong đó, có những cha mẹ muốn gửi gắm ước mơ sung túc của gia đình cho con qua cách đặt tên. Vì vậy ở miền sông nước này, thỉnh thoảng vẫn gặp những tên gọi nghe qua là thấy sự giàu sang "nứt vách đổ tường", như ở xã Hòa Tú, TP Cần Thơ có tên Trần Tỷ Phú, Huỳnh Kim Tiền.

Cười ngả nghiêng với những cái tên độc lạ ứng cử trưởng ấp Cần Thơ 2026 - Ảnh 3.
Cười ngả nghiêng với những cái tên độc lạ ứng cử trưởng ấp Cần Thơ 2026 - Ảnh 4.

Ảnh mạng xã hội 

Đặc biệt tên Đào Được Vàng được nhiều người nhớ mãi. Thú vị ở chỗ, đào được vàng nhưng thực chất gia cảnh lại rất khó khăn; bù lại sinh viên này học rất giỏi và từng được xét trao học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

Người nghe dễ cho rằng cha mẹ yêu hoa quá sức, muốn đem hết sự duyên dáng xinh đẹp cho con gái, mỗi khi nghe tên, là trường hợp của cô giáo Nguyễn Thị Hoa Hồng Cúc (giáo viên Trường tiểu học Khánh Hòa, TP Cần Thơ). 

Khi cái tên gắn với cái nghề

Ngoài những cái tên tréo ngoe với tính cách, hoàn cảnh thì cũng có những tên đi với nghề nghiệp dễ gây cười. Ở thị xã Vĩnh Châu (cũ), nay thuộc TP Cần Thơ, có một người đàn ông chuyên làm nghề khoan giếng ngầm. Thấy ông hoạt động chưa có giấy phép, nên cơ quan chức năng mời tới hướng dẫn thủ tục. Mọi người bật ngửa, khi được biết ông tên là Đào Vô Tận.

Một số khách của ông thì nói vui, tên của ổng "trúng bon" cái nghề, ổng đào cỡ đó thì mạch nước trào bất tận.

Còn ở thị trấn Trà Lồng (tỉnh Hậu Giang cũ), nay là phường Long Phú 1, TP Cần Thơ, phần lớn người dân đều biết tên của bác sĩ Đỗ Văn Hết, mọi người hay ghẹo, đã té đổ mà còn văng đi hết. Ngược lại cũng có người dịch, ai đổ bệnh là ông nhận trị hết. Rồi có bệnh nhân chơi chữ, hỏi vui nhau, "nghe nói bác sĩ Hết bệnh, mà sao không thấy ổng ở phòng khám?".

Đặc biệt, cũng có những cái tên và công việc lại tạo nên màn "đổi vai" hài hước. Ở Trường Nông nghiệp - Đại học Cần Thơ, khi còn là Khoa Nông nghiệp, thầy trưởng khoa là Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Hiện là GS.TS Nguyễn Bảo Vệ. Lúc trà dư tửu hậu, mọi người hay kể vui với thầy Vệ, "tôi tới cổng khoa Nông nghiệp, xin gặp ông Bảo Vệ, nhưng ông gác cổng không cho gặp, cứ khẳng định: tui là bảo vệ nè".

Cũng dưới mái trường này, hiện có PGS.TS Lê Văn Vàng - người thường được gọi là "thầy Vàng" của Trường Nông nghiệp. Đồng nghiệp của ông còn có PGS.TS Nguyễn Khởi Nghĩa.

Những cái tên "làm khó" MC

Nhiều cái tên ở miền Tây không chỉ gây ấn tượng khi đọc thầm mà còn trở thành "thử thách" tay nghề người dẫn chương trình, của mỗi khi xướng tên trước đám đông. Tại Cà Mau, có vị lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc xã (giới tính nam) mang tên Ông Chúa. Chính vì vậy, mỗi dịp sự kiện, MC giới thiệu đại biểu lại phải dõng dạc đọc: "Kính mời Ông Ông Chúa…". Sự lặp từ bất đắc dĩ này khiến cả hội trường vừa trang nghiêm vừa không nhịn được cười.

Cũng tại Cà Mau, năm 2025, ở UBND xã Tân Thành có vị lãnh đạo tên Dương Hết Hồn. Lạ hết hồn, khi người dân địa phương đến liên hệ công việc hay thân thiện nói, "tôi muốn gặp cán bộ hết hồn".

Trong khi đó, ở Cần Thơ cũng ghi nhận những cái tên "độc lạ", được nhiều người biết, như ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Cần Thơ) hay ông Lý Gobe (trước sáp nhập là Phó Chủ tịch phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng nhiều những cái tên mỹ miều, thì những "Ông Chúa", "Đào Vô Tận" hay "Dương Hết Hồn" cũng có sức hút rất riêng, gần gũi, ấn tượng và tạo tiếng cười sảng khoái cho bất kỳ ai lần đầu gặp gỡ.

Cười ngả nghiêng với những cái tên độc lạ ứng cử trưởng ấp Cần Thơ 2026 - Ảnh 6.Về miền Tây ăn giỗ, cười xỉu với những câu khen chê thú vị

Cái thằng 'thiên thần thổ dzõ' đó mà, làm thì 'cà lơ phất phơ', gặp ca hát là nó 'chơi tới bến', được một cái ca vọng cổ thì mùi 'hết sẩy'. Đó là vài câu khen và chê của người miền Tây, những âm thanh bình dị, mà biết bao lâu rồi, anh Chín mới được nghe lại.


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PHẠM DIỄM
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    Chủ đề: miền Tây Bác sĩ độc lạ ứng cử cười

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