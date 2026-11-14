Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Xe cà phê nhỏ kín chỗ mỗi sáng ở Nhà văn hóa Thanh niên

tác giả
CHÍ KIÊN
CHÍ KIÊN
CHÍ KIÊN

Không cần không gian máy lạnh hay thiết kế cầu kỳ, một xe cà phê nhỏ trong khuôn viên trụ sở tạm thời của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM vẫn thu hút đông người mỗi sáng nhờ không gian xanh mát và cảm giác “trốn phố” hiếm có giữa trung tâm.

Xe cà phê nhỏ vẫn kín chỗ mỗi sáng ở Nhà văn hóa Thanh niên - Tác giả: CHÍ KIÊN

Khoảng 6h30 sáng, khu vực quanh một xe cà phê nhỏ trong khuôn viên trụ sở tạm thời của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM bắt đầu đông dần. Trước đó, xe cà phê này từng đặt tại cơ sở cũ của Nhà văn hóa Thanh niên trên cùng tuyến đường Phạm Ngọc Thạch. Khi đơn vị chuyển sang địa điểm tạm cách đó không xa, quán cũng dời theo.

Khu vực mới thoáng đãng, nhiều bóng mát, được nhiều khách đánh giá là dễ chịu hơn. Không gian mở khiến nơi này trở nên khác biệt so với phần lớn quán cà phê khác. 

Dù ngồi ngoài trời, nhiều người cho biết vẫn cảm thấy dễ chịu, không bị oi bức ngay cả khi trời nắng lên. Không ít khách chọn ở lại đến gần trưa, thậm chí kéo dài sang buổi chiều.

Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: Xe cà phê nhỏ vẫn ‘kín chỗ’ mỗi sáng ở Nhà Văn hóa Thanh niên - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Lan tỏa niềm vui từ lớp học làm bánh 0 đồng

Trong căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm Hoàng Hoa Thám, cứ mỗi sáng Chủ nhật, lớp học làm bánh miễn phí của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh lại rộn ràng tiếng nói cười.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CHÍ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhà Văn Hóa Thanh Niên Xe cà phê nhỏ năng lượng tích cực

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất