Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Xe cà phê nhỏ kín chỗ mỗi sáng ở Nhà văn hóa Thanh niên

Xe cà phê nhỏ vẫn kín chỗ mỗi sáng ở Nhà văn hóa Thanh niên - Tác giả: CHÍ KIÊN

Khoảng 6h30 sáng, khu vực quanh một xe cà phê nhỏ trong khuôn viên trụ sở tạm thời của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM bắt đầu đông dần. Trước đó, xe cà phê này từng đặt tại cơ sở cũ của Nhà văn hóa Thanh niên trên cùng tuyến đường Phạm Ngọc Thạch. Khi đơn vị chuyển sang địa điểm tạm cách đó không xa, quán cũng dời theo.

Khu vực mới thoáng đãng, nhiều bóng mát, được nhiều khách đánh giá là dễ chịu hơn. Không gian mở khiến nơi này trở nên khác biệt so với phần lớn quán cà phê khác.

Dù ngồi ngoài trời, nhiều người cho biết vẫn cảm thấy dễ chịu, không bị oi bức ngay cả khi trời nắng lên. Không ít khách chọn ở lại đến gần trưa, thậm chí kéo dài sang buổi chiều.