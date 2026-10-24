Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Trải nghiệm du lịch với xe nhà di động

Trải nghiệm du lịch với xe nhà di động - Tác giả: THIÊN CHÍ

Trong khoảng 4 năm trở lại đây, mô hình xe nhà di động bắt đầu nhen nhóm và phát triển mạnh mẽ tại thị trường trong nước. Sự thay đổi trong thói quen dịch chuyển sau đại dịch, cùng sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông cao tốc đã tạo điều kiện cho mô hình này phát triển.

Về cơ bản, xe nhà di động là phương tiện được cải tạo để tích hợp đầy đủ chức năng sinh hoạt như một ngôi nhà thu nhỏ, cho phép người dùng vừa di chuyển, vừa lưu trú trên chính chiếc xe của mình.