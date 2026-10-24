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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Trải nghiệm du lịch với xe nhà di động

tác giả
THIÊN CHÍ
THIÊN CHÍ
THIÊN CHÍ

Một loại hình trải nghiệm mới đang dần xuất hiện tại Việt Nam - xe nhà di động. Không phụ thuộc vào khách sạn hay tuyến đường cố định, nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ lựa chọn mang theo không gian sống trên mỗi hành trình.

Trải nghiệm du lịch với xe nhà di động - Tác giả: THIÊN CHÍ

Trong khoảng 4 năm trở lại đây, mô hình xe nhà di động bắt đầu nhen nhóm và phát triển mạnh mẽ tại thị trường trong nước. Sự thay đổi trong thói quen dịch chuyển sau đại dịch, cùng sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông cao tốc đã tạo điều kiện cho mô hình này phát triển.

Về cơ bản, xe nhà di động là phương tiện được cải tạo để tích hợp đầy đủ chức năng sinh hoạt như một ngôi nhà thu nhỏ, cho phép người dùng vừa di chuyển, vừa lưu trú trên chính chiếc xe của mình.

Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: Trải nghiệm du lịch với xe nhà di động - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Bonsai tí hon gói trọn niềm đam mê trong từng tán lá

Có những tác phẩm bonsai chỉ cao vài centimet, nhỏ bé đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Thế nhưng, từng thân cây, nhánh lá và dáng thế đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một thế giới thiên nhiên thu nhỏ đầy sức sống.

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THIÊN CHÍ
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    Chủ đề: Du lịch năng lượng tích cực Trải nghiệm xe nhà di động

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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