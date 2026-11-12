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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Những người hùng ‘vá đêm’ giải cứu xe máy

tác giả
NHÓM 4OH
NHÓM 4OH
NHÓM 4OH

Đêm đến, khi mọi người đang nghỉ ngơi thì đó mới là lúc các thành viên của Đội Thanh niên Tình nguyện phường An Phú bắt đầu công việc của mình. Họ là những người hùng thầm lặng, chuyên hỗ trợ các ca hỏng xe lúc về đêm.

Những người hùng ‘vá đêm’ giải cứu xe máy - Tác giả: Nhóm 4OH

Đội Thanh niên Tình nguyện phường An Phú được thành lập vào năm 2020, có trạm nằm trên trục đường Mỹ Phước Tân Vạn (TP.HCM), hoạt động từ 20h đến 0h mỗi ngày.

Đội ra đời từ sự thấu cảm của đội trưởng Trần Minh Tuấn (sinh năm 1991) dành cho những người bị thủng bánh xe khi trời đã tối, vất vả đi tìm nơi vá.

Khi bánh xe thủng, chủ xe chỉ cần gọi đến số điện thoại của đội, nêu rõ khu vực đang đứng và tình trạng xe. Nếu trong khả năng giúp đỡ, các thành viên trong ca trực hôm đó sẽ tức tốc chuẩn bị dụng cụ, di chuyển đến nơi cần trợ giúp rồi vá miễn phí cho người gặp sự cố. 

Bên cạnh vá xe, vào cuối tuần, đội còn hút đinh dọc tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, giúp người dân an tâm khi di chuyển trên cung đường này.

Hiện tại, đội tình nguyện có 10 thành viên. Họ làm đủ nghề, từ công nhân, lái xe công nghệ đến thợ hồ. Dù khác nhau về giờ giấc làm việc, mỗi ngày họ đều tranh thủ đến trạm, xoay tua ca trực để lúc nào cũng có người sẵn sàng hỗ trợ bà con.

Khi hoạt động, các anh hùng đôi khi gặp thử thách, có khi nản lòng và muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, sự tin tưởng vào tấm lòng và khả năng của đội đã trở thành động lực, níu chân 10 thành viên tiếp tục công việc tình nguyện này.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Những người hùng vá đêm giải cứu xe máy - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Giọt mồ hôi - cho ngày mai

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    Chủ đề: giải cứu xe máy hỗ trợ xe hư năng lượng tích cực

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