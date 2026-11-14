Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Chốt an ninh SOS hoạt động 24/7, ứng cứu hỗ trợ người dân gặp tai nạn vá xe miễn phí ban đêm

Chốt an ninh SOS hoạt động 24/7, ứng cứu hỗ trợ người dân gặp tai nạn vá xe miễn phí ban đêm - Tác giả: ĐẶNG TUYẾT

Mô hình tận dụng hệ thống camera công cộng và giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện sự việc vừa xảy ra; gắn biển số điện thoại trên các tuyến đường trọng điểm để người dân báo tin vào đêm khuya hoặc trực tiếp đến gặp cán bộ trực tại chốt.