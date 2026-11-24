Tài xế xe máy kịp thời nhảy vào vỉa hè tránh cú va chạm, chiếc xe máy bị húc văng - Ảnh: C08

Ngày 24-11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) có thông tin chính thức về đoạn clip tài xế ô tô húc văng xe máy rồi bỏ chạy ở Hà Nội.

Tổng mức phạt dự kiến 38 triệu đồng, trừ 10 điểm bằng lái

Theo kết quả xác minh, sự việc xảy ra khoảng 13h56 ngày 21-11 tại đường liên thôn Vân Từ (xã Chuyên Mỹ, Hà Nội).

Lúc này, xe máy biển số 98K1-084.XX do anh P.T.T. (sinh năm 1994, trú tại xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đang dừng đỗ bên phải đường theo chiều hướng thôn Vân Từ đi chợ Vực.

Sau đó, ô tô biển số 30L-265.XX do anh V.Đ.T. (sinh năm 1982, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội) cầm lái, tông từ phía sau. Tài xế xe máy kịp thời nhảy vào vỉa hè tránh cú va chạm. Chiếc xe máy bị húc văng.

Nguyên nhân sơ bộ do tài xế ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ gây va chạm giao thông. Sau va chạm, tài xế lái xe rời hiện trường.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã truy xuất các camera của nhà dân ven đường và căn cứ vào hệ thống dữ liệu về phương tiện, nhanh chóng tìm được lái xe gây tai nạn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, căn cứ Nghị định 168 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238), tài xế ô tô dự kiến bị xử phạt hai hành vi.

Cụ thể, hành vi điều khiển xe không chú ý quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hành vi gây tai nạn nhưng không dừng phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không ở lại hiện trường bị phạt 16-18 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt dự kiến là 38 triệu đồng, kèm hình thức trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Gây tai nạn, tài xế chỉ được rời hiện trường trong 3 trường hợp

Cục Cảnh sát giao thông lưu ý khi xảy ra tai nạn, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và trình báo cơ quan chức năng. Tài xế không được bỏ chạy hoặc trốn tránh trách nhiệm.

Theo cơ quan này, người gây tai nạn hoặc có liên quan đến vụ tai nạn chỉ được rời hiện trường trong ba trường hợp: đến bệnh viện hoặc cơ sở chữa bệnh để cấp cứu cho nạn nhân hoặc bản thân bị thương; đến cơ quan công an; hoặc đến UBND nơi gần hiện trường nhất.

Ngoài các trường hợp trên, người liên quan phải có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế chấp hành quy định, không tự ý rời đi khi chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm sau tai nạn.