Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh cắt từ clip

Ngày 23-11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế Vũ Minh Đ. (34 tuổi, ở xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 27-9, ông Trần Quốc K. (58 tuổi, ở xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ) đang hỗ trợ giải quyết vụ tai nạn giao thông khu vực ngã tư giữa đường huyện lộ P2 và đường đôi (thuộc xã Dân Chủ).

Lúc này, Vũ Minh Đ. lái xe tải biển kiểm soát Hà Nội đến khu vực ngã tư nói trên.

Khi phía trước có người và chướng ngại vật, tài xế Đ. không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ đến mức an toàn hoặc dừng xe, dẫn đến tông vào ông Trần Quốc K..

Hậu quả, ông K. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Đến ngày 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là tài xế xe tải, chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ và giữ khoảng cách an toàn khi đến gần nút giao hoặc khu vực có tai nạn.

Khi phía trước có người hoặc chướng ngại vật, người lái xe cần sẵn sàng dừng xe để bảo đảm an toàn.

Tài xế Vũ Minh Đ. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ