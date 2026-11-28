Món "banh mi croissant" thay bánh mì bằng croissant nhưng vẫn có đủ các phần nhân bơ, patê, thịt, chả, đồ chua... được LÀ LÁ Bakeshop giới thiệu đến thực khách ở Canada - Ảnh: NVCC

Những ngày qua, hình ảnh chiếc bánh sừng bò kẹp chả lụa bất ngờ phủ sóng các nền tảng mạng xã hội với xu hướng "Đông Tây gặp gỡ". Đằng sau món bánh gây tranh luận khi xuất hiện tại Việt Nam là câu chuyện đưa hương vị Việt ra thị trường quốc tế và lựa chọn cạnh tranh bằng chất lượng thay vì giá rẻ.

Trước những tranh cãi về việc liệu biến tấu croissant với chả lụa có "hợp lý" hay không, chị Michelle Phạm, co-founder LÀ LÁ Bakeshop, cho biết thực ra cách kết hợp này đã được LÀ LÁ giới thiệu đến thực khách tại Toronto (Canada) cách đây 5 năm.

Món "banh mi croissant" tại LÀ LÁ theo đó là bánh croissant kẹp bơ trứng, patê, chả lụa, đồ chua... như phần nhân của một ổ bánh mì Việt Nam.

Theo chị Michelle, đây từng là một trong những món bán chạy nhất của LÀ LÁ tại Toronto và trong thời gian dài góp mặt trong thực đơn của thương hiệu tại Canada.

Thực khách Canada chuộng "banh mi croissant"

Chị Michelle cho biết trước khi đưa "banh mi croissant" vào thực đơn, tiệm cũng đã thử nghiệm sự kết hợp giữa các nguyên liệu để xem hương vị có thực sự phù hợp với nhau hay không.

“Mình muốn dùng những hương vị Việt Nam kết hợp với kỹ thuật làm bánh quốc tế để khách nước ngoài có thể tiếp cận sản phẩm một cách dễ dàng hơn. Họ nhìn thấy món bánh rất quen thuộc, nhưng khi ăn vào lại bất ngờ: ‘Ồ, đây là hương vị Việt Nam’”, chị Michelle chia sẻ với Tuổi Trẻ.

LÀ LÁ mở cửa hàng đầu tiên tại trung tâm Toronto vào năm 2021. Đến nay, thương hiệu có năm cửa hàng tại Canada, một tại New York (Mỹ) và một tại TP.HCM, Việt Nam, kết hợp giữa hình thức tự vận hành và nhượng quyền.

Theo chị, một trong những khác biệt lớn giữa bánh croissant và bánh mì truyền thống nằm ở lượng bơ sử dụng trong quá trình làm bánh. Khi kết hợp với phần nhân bánh mì Việt Nam, hương thơm của bơ càng được làm nổi bật.

“Những người thích ăn thơm bơ sẽ thích bánh mì croissant hơn bánh mì thông thường. Bánh croissant vừa giòn nhưng vẫn mềm, không bị khô hay cứng. Tùy khẩu vị mà có nhiều người thích cách kết hợp như vậy”, chị Michelle giải thích.

Món bánh này cũng khá phù hợp với thói quen ăn sáng của nhiều người Canada, vốn chuộng những món ăn nhanh, tiện lợi có thể mang theo trên đường. “Buổi sáng, người Canada thường đi bộ ngang qua một tiệm bánh, ghé vào mua một chiếc bánh và ly cà phê để ăn sáng nhanh trên đường đi làm”, chị Michelle kể.

Với cộng đồng người Việt tại đây, tiệm có thể tìm mua giò chả từ các nhà cung cấp địa phương mà không cần nhập khẩu. Riêng đồ chua, bơ trứng và patê đều do tiệm tự chế biến.

Điều thú vị là khi mở cửa hàng tại Việt Nam, chị Michelle từng không có ý định đưa món bánh mì croissant vào thực đơn, dù đây là sản phẩm đã được thực khách tại Canada đón nhận trong nhiều năm.

“Khi mở tiệm ở Việt Nam, mình nghĩ ở Việt Nam có nhiều bánh mì rồi, chắc món bánh này sẽ không phù hợp lắm. Nhưng gần đây thấy món này đang thành trend, nên mình cũng mang món ‘banh mi croissant’ tại Canada về Việt Nam”, chị Michelle kể.

Phiên bản bán tại Việt Nam cũng được tiệm biến tấu một chút với rau răm để tạo thêm sự khác biệt về hương vị.

Món croissant kẹp thịt chả được LÀ LÁ Bakeshop biến tấu thêm rau răm tại cửa hàng ở phường Xuân Hòa, TP.HCM - Ảnh: NVCC

Món Việt được yêu thích, bán có giá tại Canada

Tại Canada, một chiếc bánh mì croissant của LÀ LÁ có giá gần 10 đô Canada (khoảng 190.000 đồng). Theo chị Michelle, đây là mức giá khá cao so với một ổ bánh mì Việt Nam thông thường tại Canada, vốn có giá khoảng 4-5 đô la Canada.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm kinh doanh của chị, không phải cứ bán món Việt với giá rẻ mới thu hút được khách hàng nước ngoài.

“Không phải vì mình muốn bán giá cao, mà công sức và nguyên liệu mình sử dụng thực sự xứng đáng với mức giá đó. Tất cả các loại bánh của chúng tôi đều được làm thủ công. Tuy bán với giá như vậy nhưng khách vẫn rất đông, rất ít người chê đắt”, chị Michelle chia sẻ.

Ngoài bánh mì croissant, nhiều hương vị quen thuộc với người Việt cũng được LÀ LÁ đưa vào các dòng bánh phục vụ thực khách Bắc Mỹ, như bánh bông lan trứng muối, bánh sầu riêng hay xôi lá dứa.

Đặc biệt, cà phê và trà Việt Nam rất được khách hàng tại Bắc Mỹ yêu thích. Dù có thể tìm mua cà phê từ nhiều quốc gia khác tại thị trường sở tại, tiệm vẫn nhập khẩu cả cà phê robusta, arabica và trà từ Việt Nam.

“Cà phê và trà của mình có vị đậm. Bên này cũng có rất nhiều cà phê Nam Mỹ nhưng tiệm nhất định phải nhập cà phê và trà từ Việt Nam để ra đúng vị và chất của cà phê Việt, trà Việt. Đổi lại, khách hàng rất ấn tượng và yêu thích. Có những người không ăn bánh nhưng vẫn đến tiệm để thưởng thức cà phê”, chị Michelle kể.

Một ly cà phê tại LÀ LÁ có giá khoảng 5-6 đô la Canada, trong khi theo chị Michelle, người tiêu dùng tại đây hoàn toàn có thể tìm mua cà phê tại những chuỗi cửa hàng phổ biến với giá khoảng 1-2 đô Canada.

Chị Michelle cho biết ngay từ khi bắt đầu kinh doanh tại Bắc Mỹ, tiệm đã xác định không cạnh tranh bằng giá rẻ. Điều chị muốn thay đổi là quan niệm của một bộ phận người tiêu dùng nước ngoài rằng những sản phẩm, dịch vụ của người Việt phải có giá thấp.

“Một nồi phở phải nấu cả gần hai chục tiếng thì không có lý do gì người Việt lại phải cạnh tranh về giá cả”, chị Michelle nói thêm.

Croissant kẹp chả lụa "gây sốt" tại Việt Nam Từ giữa tháng 11-2026, trào lưu ăn bánh sừng bò (croissant) kẹp chả lụa lan rộng trên mạng xã hội Việt Nam, được nhiều bạn trẻ ví von hài hước là "màn kết hợp giữa vua Hùng và Napoleon". Bắt nhịp trào lưu, nhiều tiệm bánh và cả siêu thị cũng nhanh chóng đưa croissant kẹp chả lụa vào danh mục sản phẩm phục vụ người tiêu dùng. Không chỉ kẹp chả lụa, món bánh còn được biến tấu với chả mỡ, chả quế, patê, dưa leo, tương ớt... tùy khẩu vị. Siêu thị AEON 'bắt trend' món croissant kẹp chả lụa - Ảnh: FACEBOOK