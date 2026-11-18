Sở Du lịch TP.HCM xác định Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Compass Trip không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành tại thời điểm rà soát. Doanh nghiệp này tổ chức tour Bắc Lào nhưng không bố trí vé máy bay chiều về cho khách như cam kết.

Đoàn khách phải tự mua vé máy bay về Việt Nam sau khi kết thúc tour tại Lào - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sở Du lịch đề nghị khách bị ảnh hưởng cung cấp chứng từ thanh toán tour

Theo thông tin Sở Du lịch TP.HCM cung cấp, sau khi tiếp nhận phản ánh của du khách được các phương tiện truyền thông đăng tải, Sở đã giao các đơn vị chuyên môn rà soát thông tin pháp lý, tình trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của Compass Trip, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra thực tế tại các địa chỉ doanh nghiệp công bố.

Tại địa chỉ 101/21 Phạm Đình Hổ, phường Bình Tây, đoàn kiểm tra không ghi nhận doanh nghiệp hoạt động. Địa chỉ 48 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, được giới thiệu là đại lý của công ty cũng đóng cửa, không có hoạt động kinh doanh tại thời điểm kiểm tra.

Qua rà soát thông tin quản lý chuyên ngành, Sở xác định Compass Trip không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành tại thời điểm rà soát.

Vụ việc xuất phát từ phản ánh của nhóm du khách Việt tham gia tour khám phá Bắc Lào 5 ngày 4 đêm, từ ngày 24 đến 28-10, do Compass Trip tổ chức. Theo chương trình, giá tour đã bao gồm vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Lào.

Tuy nhiên, khi kết thúc hành trình, các thành viên trong đoàn không được doanh nghiệp bố trí vé máy bay về nước, phải tự mua vé với chi phí từ 3,6 - 7,5 triệu đồng/người. Du khách cho biết đến nay vẫn chưa được hoàn trả khoản tiền này và các chi phí phát sinh như cam kết.

Du khách phản ánh chưa được doanh nghiệp hoàn trả chi phí phát sinh sau chuyến đi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 6-11, ông Liên Thanh Hồng, Giám đốc Compass Trip, xác nhận doanh nghiệp không mua được vé chiều về cho đoàn do khó khăn tài chính sau khi tour thua lỗ. Ông Hồng cam kết thanh lý tài sản cá nhân để hoàn trả tiền vé cho khách, dự kiến vào ngày 23-11.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, phương thức tổ chức chương trình du lịch và những nội dung du khách phản ánh.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở sẽ xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, thông tin và hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với những du khách chưa được hoàn tiền, Sở hướng dẫn cung cấp hợp đồng, chứng từ thanh toán, nội dung trao đổi với doanh nghiệp và các tài liệu liên quan để phục vụ quá trình xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Không chỉ riêng vụ việc Compass Trip, Sở Du lịch cũng cho biết đang phối hợp UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn. Trong đó, cơ quan chức năng tập trung vào các đơn vị chào bán chương trình du lịch trên mạng xã hội dưới tên gọi "tour trải nghiệm", "tour khám phá", nhằm làm rõ chủ thể tổ chức, thu tiền của khách và việc chấp hành các quy định kinh doanh.

Cần đọc kỹ hợp đồng, làm rõ đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức

Trước cao điểm du lịch cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, Sở Du lịch TP.HCM khuyến cáo người dân kiểm tra tên pháp lý, địa chỉ, thông tin liên hệ và giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của đơn vị trước khi đăng ký, thanh toán tour. Với chương trình du lịch nước ngoài, doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế với phạm vi phù hợp.

Du khách cần đọc kỹ hợp đồng, làm rõ đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, các dịch vụ bao gồm trong giá tour, vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm, điều kiện hủy, hoãn và trách nhiệm hoàn tiền. Các chứng từ thanh toán, nội dung quảng cáo và trao đổi với bên bán tour cũng cần được lưu giữ để bảo vệ quyền lợi khi phát sinh tranh chấp.

Trước khi khởi hành, du khách nên lưu thông tin liên hệ của doanh nghiệp, hướng dẫn viên, đơn vị cung cấp dịch vụ tại điểm đến và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Khi xảy ra sự cố cần kịp thời thông báo, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ.