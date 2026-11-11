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Công an TP.HCM trục xuất 115 người Campuchia lưu trú trái phép, khởi tố 6 người che giấu

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Công an TP.HCM đã khởi tố 6 người Việt Nam và Campuchia về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Đồng thời trục xuất 115 công dân Campuchia về nước.

Khởi tố 6 người, trục xuất 115 người Campuchia lưu trú trái phép tại TP.HCM - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng 2 nước tổ chức bàn giao 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép về nước - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 11-11, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người Việt Nam gồm: Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Thơm, Trương Hoàn Vũ, Hồ Thị Vẹn và 2 người Campuchia là Serng Kumpheak Many, Kung Kimseng.

Tất cả những bị can trên bị khởi tố để điều tra về tội "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Bên cạnh việc xử lý hình sự các đối tượng cầm đầu, hôm nay (11-11), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép về nước.

Khởi tố 6 người, trục xuất 115 người Campuchia lưu trú trái phép tại TP.HCM - Ảnh 2.

Công tác trục xuất được thực hiện an toàn, đúng quy định pháp luật - Ảnh: Công an TP.HCM

Trước đó từ công tác nắm tình hình địa bàn, tiếp nhận tin báo của người dân và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25-8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tân Hiệp (TP.HCM) kiểm tra đột xuất hai cơ sở lưu trú tại khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp.

Hai địa điểm bị kiểm tra gồm nhà trọ Hoàng Anh 1 (tổ 2), do ông Nguyễn Văn Công làm chủ và nhà trọ Nguyễn Viết Bình (tổ 1), do bà Nguyễn Thị Thơm (tên khác Phạm Thị Thơm) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 151 người mang quốc tịch Campuchia đang lưu trú tại hai cơ sở này. 

Đáng chú ý, cả hai chủ cơ sở đều không thực hiện thủ tục khai báo tạm trú đối với những người nước ngoài nói trên, nhằm che giấu việc lưu trú với cơ quan chức năng.

Công an TP.HCM cho biết việc phát hiện, xử lý vụ việc tiếp tục thể hiện quyết tâm trong công tác quản lý địa bàn, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Qua việc trên, Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở lưu trú nghiêm túc thực hiện quy định về khai báo tạm trú đối với người nước ngoài; không chứa chấp người nhập cảnh trái phép, quá hạn tạm trú hoặc lao động không có giấy phép theo quy định. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khởi tố 6 người, trục xuất 115 người Campuchia lưu trú trái phép tại TP.HCM - Ảnh 4.Công an TP.HCM trục xuất nhóm người Hàn Quốc vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú

Nhóm người Hàn Quốc nghi vấn hoạt động tội phạm công nghệ cao và vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú bị Công an phường Gò Vấp và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phát hiện, xử lý.

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    Chủ đề: quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM trục xuất người Campuchia lưu trú trái phép

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