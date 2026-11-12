Công an TP.HCM thông tin vụ nghi phạm sát hại cô gái 24 tuổi rồi chôn ở bãi đất trống xã Tân Vĩnh Lộc

Chúc Kim Hương lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, lúc 14h ngày 8-11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của bà N.T.L. (44 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q. (24 tuổi, cư trú tại phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2-11.

Khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét, ngày 11-11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, phường Tân Sơn Hòa và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Chúc Kim Hương.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu xác định, Hương và chị Q. quen biết nhau qua mạng. Ngày 1-11, sau khi hẹn nhau và quan hệ tình dục tại nhà của Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Hương đã dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong, sau đó chôn giấu thi thể tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an lấy lời khai Chúc Kim Hương - Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: A.X.