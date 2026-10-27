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Công an Thanh Hóa thông tin vụ 2 thanh niên cầm kiếm cố thủ trên mái nhà

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THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Sau 9 giờ vây ráp, vận động và thuyết phục, hai thanh niên bị truy tìm trong vụ án mua bán trái phép ma túy cầm kiếm cố thủ trên mái nhà mới chịu đầu hàng lực lượng Công an Thanh Hóa.

Công an Thanh Hóa vây ráp hơn 9 giờ, hai thanh niên cố thủ trên mái nhà mới chịu đầu hàng - Ảnh 1.

Hình ảnh hai thanh niên liên quan đến ma túy, cầm kiếm cố thủ trên mái nhà - Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Chiều 27-10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau 9 giờ căng thẳng vận động, thuyết phục, lực lượng công an đã khống chế thành công Nguyễn Đình Cường (33 tuổi) và Bùi Văn Quyền (32 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng) - là hai thanh niên có biểu hiện ngáo đá, cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở xã Hà Long trưa 26-10.

Đây là 2 bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Công an TP Hải Phòng đang thụ lý điều tra.

Trước đó, sáng 26-10, tiếp nhận đề nghị phối hợp xác minh của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng truy tìm Cường và Quyền.

Qua xác minh, công an phát hiện 2 người này đang lẩn trốn tại căn nhà 2 tầng ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa.

Căn nhà này do Lang Thị My (22 tuổi, ngụ thôn Thuận Hòa, xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa) thuê để ở từ giữa tháng 10-2026 và đã có đăng ký cư trú theo quy định.

Khoảng 12h15 cùng ngày, khi lực lượng công an đến làm việc, Cường và Quyền đang trốn trên tầng 2 đã trèo lên mái tầng thượng để lẩn tránh. Bị phát hiện, cả 2 không chấp hành yêu cầu xuống làm việc mà sử dụng bình xịt hơi cay, kiếm, mảnh kính và gạch vụn chống trả lực lượng chức năng, cố thủ trên cao.

Công an Thanh Hóa vây ráp hơn 9 giờ, hai thanh niên cố thủ trên mái nhà mới chịu đầu hàng - Ảnh 2.

Thanh niên có biểu hiện ngáo đá, cầm kiếm cố thủ trên mái nhà hơn 9 giờ đồng hồ - Ảnh: THÀNH NAM

Trước tình hình phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, Công an xã Hà Long cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức bao vây, phong tỏa khu vực.

Căn nhà nằm giữa cánh đồng, xung quanh không có công trình xây dựng, lối lên vị trí hai người cố thủ là cầu thang qua cửa tum chật hẹp, chỉ đủ một người chui qua. Trong khi đó, đông người dân địa phương tập trung theo dõi, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, các lực lượng kiên trì vận động, thuyết phục hai thanh niên bỏ vũ khí.

Trong quá trình vây ráp, Cường và Quyền có biểu hiện tâm lý bất thường, nhiều lần la hét, đe dọa tự sát. Trước tình huống căng thẳng, lực lượng công an vừa triển khai phương án bảo đảm an toàn, vừa kiên trì vận động.

Đến hơn 21h cùng ngày, sau 9 giờ đấu trí, Cường và Quyền đã hạ vũ khí, xin đầu thú.

Công an Thanh Hóa vây ráp hơn 9 giờ, hai thanh niên cố thủ trên mái nhà mới chịu đầu hàng - Ảnh 3.

Người dân kéo tới xem lực lượng công an truy bắt hai thanh niên chiều 27-9 - Ảnh: THÀNH NAM

Tại cơ quan công an, bước đầu Cường và Quyền khai nhận đã mua ma túy từ TP Hải Phòng rồi đến nhà trọ tại Thanh Hóa vào tối 25-10. Sáng hôm sau, cả hai và người phụ nữ thuê nhà đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đã thu giữ các vật chứng liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an Thanh Hóa và Công an TP Hải Phòng phối hợp điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, trưa 26-10, công an bất ngờ ập vào ngôi nhà hai tầng nằm sát quốc lộ 217 tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa vây bắt nhóm người nghi liên quan đến ma túy.

Tại thời điểm tiếp cận ngôi nhà, công an đã bắt giữ một người phụ nữ; hai nam thanh niên đã tháo chạy lên sân thượng tầng hai cố thủ.

Công an Thanh Hóa vây ráp hơn 9 giờ, hai thanh niên cố thủ trên mái nhà mới chịu đầu hàng - Ảnh 5.Đã bắt được hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trên tầng hai ngôi nhà ở Thanh Hóa

Đến khoảng 21h15, hai thanh niên nghi ngáo đá cầm kiếm cố thủ trên tầng hai ngôi nhà ở Thanh Hóa đã bị lực lượng cảnh sát khống chế, bắt giữ.

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    Chủ đề: cố thủ trên mái nhà hai thanh niên ma túy vây bắt ngáo đá

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