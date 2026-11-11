Công an Thanh Hóa làm rõ vụ tai nạn giao thông gây ‘ồn ào’ trên mạng xã hội

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 4-11, tài khoản Facebook mang tên "Lợn Rừng Quảng Thành" đăng tải bài viết, video phản ánh nội dung liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện hoạt động tố tụng đối với Phạm Thị Hạnh, 19 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Trọng, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tương tác, bình luận của cộng đồng mạng và có nhiều ý kiến khác nhau về vụ việc.

Sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung đăng tải trên mạng xã hội.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại khoản 1, điều 260, Bộ luật Hình sự.

Ngày 20-7-2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại khoản 1, điều 260, Bộ luật Hình sự.

Ngày 22-7-2026, Viện Kiểm sát khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can nêu trên.

Ngày 27-8-2026, Viện Kiểm sát khu vực 1 ban hành cáo trạng số 182, đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh được cắt ra từ video đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15h30 ngày 5-5-2026, tại khu vực ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, thuộc tổ dân phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 30K-604.22, do Nguyễn Hữu Tới, 32 tuổi, trú tại số 97 Tạnh Xá, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa điều khiển và xe máy điện biển kiểm soát 36MĐ1-634.05, do Phạm Thị Hạnh, 19 tuổi, trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Phú điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị Đua, 76 tuổi, trú tại phố 1, phường Quảng Phú.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện di chuyển trên đường Lê Niệm theo hướng Nam - Bắc, trong khi xe ô tô di chuyển trên đường nội thị theo hướng Đông - Tây.

Sau va chạm, bà Đua bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng đã tử vong vào khoảng 15h45 phút ngày 6-5-2026.

Cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi Qua khám nghiệm hiện trường, phương tiện, và điều tra xác định điểm va chạm đầu tiên nằm giữa mặt trước ba đờ sóc trước, ốp nhựa mặt nạ xe ô tô với mặt ngoài ốp nhựa bên phải thân xe và mặt ngoài bên phải tay nâng xe máy điện. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi, không thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông đường bộ, vi phạm quy định tại điểm d, khoản 3, điều 12 và khoản 2, điều 22, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Do đó, cơ quan điều tra có đầy đủ tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh theo quy định của pháp luật. Qua điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: nội dung tài khoản Facebook "Lợn Rừng Quảng Thành" đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm và tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Kết quả điều tra cũng khẳng định không có việc cán bộ công an cho ký khống giấy trắng. Quá trình điều tra, khởi tố và tống đạt các quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật.