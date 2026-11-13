Công an làm việc với người phụ nữ hắt chất bẩn lên ô tô

Bài viết cho rằng xe ô tô bị tạt chất bẩn lan truyển trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 13-11, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã mời bà H. đến làm việc để xác minh vụ việc ô tô của người dân đỗ bên đường bị hắt chất bẩn.

Trước đó, anh P.V.P.C. (19 tuổi) phản ánh chiều 9-11, anh đậu ô tô tại khu vực giữa hai nhà kinh doanh trên đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột.

Khoảng 15-20 phút sau, khi quay lại, anh phát hiện chiếc xe bốc mùi khó chịu, chất bẩn loang lổ quanh thân xe. Nghi xe bị tạt mắm tôm, anh C. quay lại khu vực đậu xe để ghi hình, đồng thời trao đổi với chủ quán bún thịt nướng gần đó.

Do có khách đặt xe, anh C. cho biết vẫn để nguyên tình trạng chất bẩn trên xe để chở khách, sau đó mới quay lại ghi hình và tìm hiểu sự việc.

Theo anh C., khi trao đổi, người phụ nữ ở quán trách anh đậu xe chắn ngang nhà, ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Sau đó, anh C. đăng tải video lên mạng xã hội, cho rằng chiếc ô tô có thể bị người ở quán tạt mắm tôm.

Anh cho biết đã đưa xe đi rửa, hết khoảng 200.000 đồng, nhưng không trình báo công an.

Chiếc ô tô đậu trên đường bị hắt chất bẩn - Ảnh: Chụp màn hình

Các đoạn clip được đăng tải cho thấy khoảng 13h24 cùng ngày, chiếc ô tô màu đỏ của anh C. đậu sát lề đường, giữa hai ngôi nhà, phía trước một cây xanh. Vụ việc sau đó thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà H., chủ quán bún thịt nướng, ban đầu phủ nhận việc tạt chất bẩn lên ô tô. Bà nói chiếc xe đã đậu trước nhà từ sáng, việc đậu xe tại khu vực này từng khiến hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Thời điểm xảy ra vụ việc, bà chỉ cầm bịch rác đi ra rồi quay vào nhà, không đụng chạm đến chiếc xe.

Tuy nhiên, khi làm việc với công an, bà H. trình bày do tài xế đậu ô tô trước quán nên đã nhắc nhở di chuyển xe lên phía trên để thuận tiện kinh doanh. Theo lời bà, tài xế không đồng ý, còn nói sẽ báo công an.

Bực tức, khi mang rác đi đổ, bà H. đã tiện tay hắt nước bún thừa lên chiếc ô tô. Sau khi được công an giải thích, bà thừa nhận hành vi, xin lỗi tài xế và cam kết không tái phạm.