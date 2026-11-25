Các đại diện Thái Lan bị Công An Hà Nội bỏ xa trong cuộc đua AFC Champions League - Ảnh: PORT FC

Sau 5 vòng đấu, Công An Hà Nội hoàn toàn bỏ xa 3 đại diện Thái Lan trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đặc biệt là sau diễn biến lượt trận tối nay.

Trong chuyến làm khách trên sân Gamba Osaka (Nhật Bản), Port FC thi đấu kiên cường nhưng chỉ có thể đứng vững đến phút 71. Đại diện Thái Lan sau đó nhận thêm bàn thua ở thời gian bù giờ, qua đó hứng chịu thất bại thứ 4 tại AFC Champions League Elite mùa này.

Một ngày trước đó, nhà đương kim vô địch Thái Lan Buriram United thua Shanghai Port (Trung Quốc) 1-3, trong khi Ratchaburi hòa Johor Darul Ta'zim (Malaysia) 1-1 trên sân nhà.

Như vậy, sau 5 lượt trận, cả 3 đại diện Thái Lan đều bị Công An Hà Nội bỏ xa trên bảng xếp hạng khu vực Đông Á.

Đội bóng Việt Nam sở hữu 7 điểm, xếp hạng 9 trong khi Buriram United và Port FC cùng có 3 điểm, còn Ratchaburi chỉ giành được 2 điểm, ngụp lặn từ hạng 12 đến 14.

Đáng chú ý, cả 3 CLB Thái Lan mới giành được tổng cộng 1 chiến thắng sau 15 trận, với tỉ lệ thắng vỏn vẹn 6,67%. Chiến thắng duy nhất thuộc về Port FC khi đánh bại Beijing Guoan (Trung Quốc) 7-4.

Trong khi đó, chỉ riêng Công An Hà Nội đã có 2 chiến thắng, đều trước những đối thủ giàu tiềm lực là Shanghai Port và Vissel Kobe (Nhật Bản).

Số điểm đại diện Việt Nam giành được cũng gần bằng tổng thành tích của cả 3 đại diện Thái Lan cộng lại (8 điểm).

Sự tương phản này càng đáng chú ý khi bóng đá Thái Lan được trao tới 3 suất tham dự giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Á, trong khi Việt Nam chỉ có 1 đại diện.

Trong số các đội bóng Thái Lan, Buriram United gây thất vọng hơn cả. Dù sở hữu lực lượng hùng hậu và từng 2 mùa liên tiếp lọt vào tứ kết, đội bóng này vẫn chưa biết thắng ở Cúp C1 châu Á mùa giải năm nay.

Truyền thông Thái Lan những ngày qua cũng liên tục bày tỏ sự lo ngại. Nhật báo Khaosod dùng từ "nguy kịch" để mô tả tình cảnh của Buriram United, còn Matichon nhận định hy vọng đi tiếp của nhà vô địch Thái Lan đang trở nên mong manh.

Với 3 lượt trận còn lại ở vòng phân hạng, các CLB Thái Lan đối diện nguy cơ bị loại hàng loạt.

Ngược lại, Công An Hà Nội đang cạnh tranh quyết liệt với các đại diện Trung Quốc và Hàn Quốc để chen chân vào nhóm 8 đội giành quyền đi tiếp.

Ngày 1-12, thầy trò HLV Alexandre Polking sẽ làm khách trên sân Kashiwa Reysol (Nhật Bản). Nếu tiếp tục giành kết quả tích cực, đại diện Việt Nam sẽ tiến thêm một bước quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội.