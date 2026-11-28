Công an đang kiểm tra tang vật tại điểm sang chiết gas trái phép - Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngày 28-11, Công an TP Đồng Nai thông tin triệt phá thành công chuyên án bí số 1026CT, bắt giữ Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình, TP Đồng Nai để tổ chức bơm, sang chiết, nạp gas trái phép.

Cụ thể, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai, Công an phường Phước Tân đã đề xuất chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm tại các xã, phường Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và các địa bàn khác trên thành phố Đồng Nai để bóc gỡ đường dây sang chiết gas với quy mô lớn do Thượng và Chiến đièu hành.

Qua kiểm tra, công phát hiện, thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co các loại cùng hơn 700 tem chống hàng giả và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Các dụng cụ được nhóm nghi phạm tổ chức sang chiết gas trái phép - Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo kết quả điều tra ban đầu, công an xác định khoảng tháng 7-2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho ở địa chỉ trên để tổ chức bơm, sang chiết, nạp gas trái phép.

Trong đó, Lê Quý Thượng giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động.

Riêng Lương Xuân Chiến trực tiếp quản lý, điều hành tại kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng.

Nhóm người trong đường dây sang chiết gas giả có mối quan hệ gia đình, phân công nhiệm vụ để tổ chức khép kín từng công đoạn, từ san chiết, nạp gas, đóng niêm màng co, tem chống giả của nhiều thương hiệu gas được pháp luật bảo hộ đến việc quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

Mục đích nhằm hợp thức hóa gas không rõ nguồn gốc để đưa ra thị trường để thu lợi bất chính.

Phương tiện và gas sang chiết trái phép bị công an thu giữ - Ảnh: Công an Đồng Nai

Bước đầu, Lê Quý Thượng được xác định đã mua trên 106 tấn gas, trị giá gần 3,1 tỉ đồng. Sau đó, Thượng tổ chức tiêu thụ gas ra thị trường để thu lợi bất chính hơn 1,7 tỉ đồng.

Hiện Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ bàn giao các Thượng và Chiến cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định.

Công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp nguồn gas cho Lê Quý Thượng chủ động đến trình diện, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc.