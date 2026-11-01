Công an Đồng Nai tìm người liên quan vụ 'lừa đảo' đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc - Ảnh: AI

Ngày 1-11, Cơ quan cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai thông báo tìm người liên quan vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vụ việc xuất khẩu lao động Hàn Quốc.

Vụ việc xảy ra từ tháng 9-2024 đến tháng 5-2025 tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Loan (số 96/4, tổ 14, khu phố 4, phường Hố Nai, TP Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra, trong thời gian trên, bà Vũ Cao Phương Loan - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Loan - hợp tác với một doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM để tuyển lao động thời vụ tại Hàn Quốc.

Bà Loan đăng tải các bài viết tuyển dụng trên Zalo cá nhân, giới thiệu mức thu nhập khoảng 45 - 50 triệu đồng/tháng, chi phí trọn gói từ 165 - 185 triệu đồng.

Sau đó bà Loan nhận tiền đặt cọc của nhiều người và hướng dẫn cung cấp các giấy tờ như hộ chiếu, hình thẻ, căn cước công dân, phiếu lý lịch tư pháp số 2, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận cư trú...

Tuy nhiên, đến nay bà Loan không hoàn thành được thủ tục cho những người này đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nhanh chóng liên hệ cơ quan điều tra (số 1034 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài).

Bị hại cũng có thể liên hệ Đại úy Cao Việt Hưng - điều tra viên thụ lý vụ việc - qua số điện thoại 0902.486.023 để trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định, trước ngày 1-12-2026.