Đại diện viện kiểm sát lấy lời khai với ông Hoàng Văn Huấn, cựu Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội - Ảnh: T.L.

Đang chờ hoàn thiện hồ sơ bệnh án lao phổi giả để xin hoãn chấp hành án tù, Đỗ Văn Khiêm nhận được thông tin có đoàn kiểm tra của Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang cũ) đến Bệnh viện Phổi Hà Nội xác minh việc ông có thực sự nằm viện điều trị hay không.

Khiêm lập tức liên hệ với Đỗ Văn Tuấn (cựu cán bộ Công an TP Hà Nội), người đã hướng dẫn mình làm bệnh án giả. Sau cuộc trao đổi, Khiêm được Tuấn hướng dẫn đến gặp Lã Đức Mạnh, điều dưỡng Bệnh viện Phổi Hà Nội, để phối hợp thực hiện việc xác nhận tình trạng nằm viện.

Theo cáo trạng, Mạnh đón Khiêm, đưa vào phòng bệnh, cung cấp quần áo bệnh nhân cho mặc và bố trí nằm trên giường.

Sau đó, một tổ công tác đến phòng bệnh để kiểm tra, xác minh việc Khiêm có điều trị tại bệnh viện hay không. Khiêm thực hiện theo sự sắp xếp, tạo ra tình trạng như đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Đó là một trong những trường hợp được Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh nêu trong cáo trạng truy tố 47 bị can liên quan vụ làm giả 164 hồ sơ bệnh án lao phổi cho 114 người tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

40 triệu đồng và màn giả nằm viện khi công an đến xác minh

Trước khi có cuộc kiểm tra trên, Đỗ Văn Khiêm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang (cũ) tuyên phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Do chưa muốn đi chấp hành án, Khiêm tìm cách xin hoãn thi hành hình phạt tù. Thông qua các mối quan hệ, Khiêm biết Đỗ Văn Tuấn (khi ấy là cán bộ Công an TP Hà Nội), có thể giúp làm hồ sơ xin hoãn.

Sau khi trao đổi, Tuấn cho Khiêm biết muốn được hoãn chấp hành án phải có hồ sơ bệnh án lao phổi, với chi phí làm hồ sơ giả là 40 triệu đồng.

Khiêm đồng ý và được Tuấn hướng dẫn đến Bệnh viện Phổi Hà Nội. Tại đây, Lã Đức Mạnh đón, đưa Khiêm đi thực hiện các thủ tục để lập hồ sơ bệnh án.

Trong thời gian chờ hoàn thiện hồ sơ, Khiêm nhận được thông tin đoàn kiểm tra của Công an huyện Việt Yên sẽ đến bệnh viện xác minh tình trạng điều trị của mình, cáo trạng nêu.

Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn thời điểm bị khởi tố - Ảnh: CA

Theo cáo trạng, sau khi biết thông tin này, Khiêm liên hệ với Tuấn và được hướng dẫn gặp Mạnh để phối hợp thực hiện việc xác nhận tình trạng nằm viện.

Mạnh đã bố trí phòng bệnh, quần áo bệnh nhân và giường nằm cho Khiêm trước khi đoàn kiểm tra đến.

Sau cuộc kiểm tra, Khiêm được gọi lên phòng làm việc của Hoàng Văn Huấn, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, để ký biên bản xác minh.

Khoảng vài ngày sau, Mạnh thông báo hồ sơ bệnh án đã hoàn thiện. Khiêm đến bệnh viện nhận bản sao hồ sơ thể hiện mình mắc lao phổi nặng.

Mặc dù biết bản thân không mắc bệnh lao và không điều trị tại bệnh viện, Khiêm vẫn sử dụng hồ sơ này để làm thủ tục xin hoãn chấp hành án.

Ngày 15-3-2022, tòa án ra quyết định cho Khiêm hoãn chấp hành án phạt tù 8 tháng với lý do mắc bệnh lao phổi nặng.

Theo cơ quan điều tra, Khiêm đã một lần sử dụng tài liệu bệnh án lao phổi giả của Bệnh viện Phổi Hà Nội để xin hoãn chấp hành án và được tòa án chấp nhận.

Dàn cảnh gắn kim truyền dịch, chụp ảnh trên giường bệnh

Không chỉ bố trí người mang án tù giả nằm giường bệnh để phục vụ việc xác minh, cáo trạng còn mô tả một trường hợp được gắn kim truyền dịch để tạo hình ảnh đang điều trị tại bệnh viện.

Người này là Nguyễn Đình Hải, bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ bị bệnh nặng, các con còn nhỏ, Hải đã làm đơn xin hoãn chấp hành án với lý do là lao động chính trong gia đình và được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cho hoãn hai lần, mỗi lần 6 tháng tù.

Khi hết thời gian được hoãn, Hải tiếp tục tìm cách xin hoãn chấp hành án.

Thông qua một người quen tên Vũ Văn Cường, Hải được hướng dẫn đến Bệnh viện Phổi Nghệ An làm hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Cơ quan điều tra và viện kiểm sát tống đạt lệnh bắt tạm giam với một số bị can - Ảnh: CA

Theo cáo trạng, Hải đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện, nằm điều trị khoảng 10 ngày rồi ra viện, sau đó được cung cấp bản sao hồ sơ bệnh án.

Hải sử dụng tài liệu này xin hoãn chấp hành án và được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cho hoãn 4 tháng với lý do đang bị lao phổi.

Khi thời hạn hoãn sắp hết, Hải tiếp tục nhờ Cường giúp làm hồ sơ. Lần này, Cường hướng dẫn Hải đến Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Cuối tháng 6-2025, Hải đến bệnh viện và được một nam thanh niên chưa xác định được nhân thân, lai lịch đón, đưa đi thực hiện các thủ tục làm hồ sơ bệnh án lao phổi giả.

Trước khi Hải vào khám, người này hướng dẫn Hải trình bày với bác sĩ các triệu chứng của bệnh lao phổi như ho ra máu, có đờm, sốt...

Sau đó Hải được đưa đi xét nghiệm máu, đờm, lấy quần áo bệnh nhân cho mặc và bố trí nằm trên giường bệnh.

Theo cáo trạng, nam thanh niên còn lấy kim truyền dịch dán vào tay Hải rồi chụp ảnh nhằm tạo dựng hình ảnh Hải đang được điều trị tại bệnh viện. Hải ở Bệnh viện Phổi Hà Nội khoảng 10 ngày rồi ra về.

Khoảng hai ngày sau, Hải được cung cấp bản sao hồ sơ bệnh án thể hiện mình mắc lao phổi. Cáo trạng xác định hồ sơ này được lập không đúng với tình trạng bệnh thực tế của Hải.

Dù biết bản thân không mắc bệnh như hồ sơ thể hiện, Hải vẫn nhận, sử dụng tài liệu để làm đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù.

Sau đó Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An ra quyết định cho Hải hoãn chấp hành án thêm 7 tháng với lý do mắc lao phổi nặng, kháng đa thuốc.

Theo cáo trạng, việc bố trí người không mắc lao nằm giường bệnh, mặc quần áo bệnh nhân, gắn dây truyền dịch để chụp ảnh còn được thực hiện trong quá trình làm bệnh án giả tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Hoàng Văn Huấn, Phó giám đốc bệnh viện, bị cáo buộc chỉ đạo Lã Đức Mạnh thực hiện việc này nhằm tạo hình ảnh điều trị nội trú đưa vào hồ sơ bệnh án hoặc cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi xác minh.

Cùng với việc hướng dẫn người đến khám khai triệu chứng không đúng thực tế, nhóm của Huấn còn bị cáo buộc sử dụng mẫu bệnh phẩm của người khác để làm sai lệch kết quả xét nghiệm, can thiệp kết quả chụp X-quang và lập các tài liệu bệnh án thể hiện mắc lao phổi nặng, kháng đa thuốc.

Viện kiểm sát truy tố Hoàng Văn Huấn về hai tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác; Lã Đức Mạnh cùng hai nhân viên bệnh viện khác bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Những người sử dụng bệnh án giả để xin hoãn chấp hành án bị truy tố về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo hành vi được xác định trong cáo trạng.

Nhóm cựu thẩm phán, cựu công an có vai trò gì trong vụ làm bệnh án giả để hoãn đi tù? Cựu thẩm phán bị cáo buộc nhận hơn 2 tỉ đồng môi giới làm bệnh án giả, chuyển tiền qua cựu cán bộ công an đến cựu phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội. Cáo trạng còn đề cập một số cán bộ tư pháp liên quan trong vụ làm bệnh án giả để người phạm tội hoãn đi tù, trong đó có những hành vi được tách ra để tiếp tục điều tra, xác minh.



