Video bà N.T.H. trực tiếp trình bày sự việc, đính chính thông tin bị người lạ vỗ vai, chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải là không đúng sự thật - Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ

Tối 27-11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin kết quả xác minh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội về người phụ nữ ở xã Hoàng An đi bán rau bị người lạ vỗ vai, chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải.

Theo Công an xã Hoàng An, qua xác minh, thông tin trên là sai sự thật.

Cụ thể khoảng 5h30 ngày 22-11, bà N.T.H. (44 tuổi, ở xã Hoàng An) đi xe máy từ nhà đến chợ Cầu bán rau cùng mợ. Đến khoảng 10h bà bán hết rau, nhưng ở lại chờ mợ bán xong để cùng về.

Tuy nhiên do có ý định đi làm ăn xa, hơn 10h cùng ngày, bà H. một mình đi bộ ra đường lớn tìm xe đi Hà Nội mà không báo cho gia đình. Trên đường đi, bà bị lạc, đi bộ khoảng 15km rồi bắt xe khách 16 chỗ đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội.

Khoảng 16h, bà mua vé đi Lâm Đồng. Xe xuất bến lúc 18h30 cùng ngày.

Trên xe, bà H. trò chuyện với một phụ nữ ngồi cùng hàng ghế về dự định đi làm xa và được khuyên quay về. Nghĩ đến việc chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày cưới của con trai, bà lưỡng lự rồi quyết định trở về.

Trong thời gian này, gia đình không liên lạc được với bà H. nên tổ chức tìm kiếm và trình báo công an. Công an xã Hoàng An phối hợp Công an xã Sơn Đông và gia đình xác minh, tìm kiếm bà.

Công an xã Hoàng An làm việc với bà H. - ẢNh: CAX Hoàng An

Gần 23h ngày 23-11, bà H. xuống xe tại bến xe Khánh Hòa và hỏi xe về Hà Nội. Bà chờ tại bến đến rạng sáng 24-11 mới bắt được xe. Sáng sớm 25-11, bà về đến bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Do điện thoại hết tiền, bà đến khu vực có cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, nhờ gọi cho người thân đến đón.

Theo lời trình bày của bà H., vì sợ bị gia đình trách do tự ý bỏ đi xa khiến mọi người lo lắng, tìm kiếm, bà đã nghĩ ra chuyện bị người lạ vỗ vai ở chợ, sau đó không biết mình đi đâu, đến khi tỉnh dậy thì chạy thoát.

Một số người quay video lời kể này rồi đăng lên mạng xã hội, khiến thông tin bà H. bị chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải lan truyền, gây hoang mang dư luận.

Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không tiếp tục phát tán video kèm nội dung sai sự thật về vụ việc.