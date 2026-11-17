Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) - phát biểu tại họp báo - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 17-11, tại phường An Hội, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) tổ chức họp báo công bố hội thảo quốc tế ngành dừa CocoNext năm 2026.

Quy tụ 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự

Theo đó, dự kiến trong hai ngày 12 và 13-12, Hội thảo quốc tế ngành dừa CocoNext 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long với chủ đề "Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa, tạo động lực tăng trưởng bền vững".

Sự kiện do UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì, Betrimex giữ vai trò đơn vị khởi xướng, tổ chức và triển khai toàn diện.

Hội thảo dự kiến quy tụ hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, viện nghiên cứu, định chế tài chính, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác trong chuỗi giá trị dừa toàn cầu.

Không chỉ là một diễn đàn chuyên ngành, CocoNext 2026 được định vị là nền tảng liên kết đa phương mang tầm vóc quốc gia, kết nối sức mạnh của "5 nhà": Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông và nhà băng.

Sự kiện hướng tới huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo lập những động lực tăng trưởng dài hạn cho ngành dừa Việt Nam.

CocoNext 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành dừa đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Điểm nhấn của CocoNext 2026 là việc kết nối AgTech, FoodTech, FinTech và CarbonTech trong cùng một kiến trúc chuỗi giá trị. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, công nghệ là động lực, tài chính là đòn bẩy và phát triển bền vững là tiêu chuẩn xuyên suốt.

Song song hội thảo, không gian triển lãm CocoNext 2026 giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ canh tác, quản lý vùng trồng, chế biến sâu và lượng hóa giá trị xanh.

Chung tay đưa ngành dừa Việt Nam phát triển bền vững

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - phát biểu tại họp báo - Ảnh: KHẮC TÂM

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và xu thế hội nhập quốc tế, ngành dừa đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, từ tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguyên liệu đến đổi mới công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong đó, cần chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh này, hội thảo quốc tế ngành dừa - CocoNext 2026 có ý nghĩa rất thiết thực.

"Tỉnh Vĩnh Long mong muốn thông qua CocoNext 2026 sẽ tăng cường kết nối với các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế; từng bước đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị ngành dừa. Đây cũng là cơ hội để Vĩnh Long khẳng định vai trò, vị thế trong chuỗi giá trị ngành dừa khu vực và thế giới", ông Quang nhấn mạnh.

Các đại biểu trả lời báo chí tại họp báo - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) - chia sẻ cây dừa là cây kinh tế chủ lực của tỉnh Vĩnh Long. Dừa cần nhiều năm để sinh trưởng nhưng cho giá trị kinh tế cao và bền lâu.

Từ trái dừa có cả một chuỗi sản phẩm giàu dinh dưỡng, mang đậm bản sắc văn hóa vùng châu Á - Thái Bình Dương: thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, sữa, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng hằng ngày, than hoạt tính và năng lượng tái tạo.

Bà My cho hay từ góc nhìn của nhà kinh tế, nhà khoa học và chuyên gia dinh dưỡng, Betrimex tin rằng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và phát thải thấp là hướng đi có giá trị lâu dài.

"Khi chúng ta cùng phát huy các giá trị kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, dinh dưỡng, dịch vụ và du lịch, cây dừa sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho nông nghiệp Vĩnh Long", bà My nhấn mạnh.

Bà My kỳ vọng CocoNext 2026 tại tỉnh Vĩnh Long sẽ trở thành diễn đàn kết nối các nguồn lực, thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo và đưa ngành dừa Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Vĩnh Long chiếm khoảng 60% diện tích dừa cả nước Sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long có trên 121.000ha dừa, chiếm khoảng 60% diện tích dừa cả nước. Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để Vĩnh Long định hướng phát triển ngành dừa theo hướng quy mô lớn, chuyên sâu, hiện đại và có sức cạnh tranh cao. Với lợi thế này, Vĩnh Long không chỉ có điều kiện phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn mà còn có cơ hội trở thành một trong những trung tâm quan trọng của ngành dừa Việt Nam.