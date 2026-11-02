Cổ phiếu DatVietVAC chính thức giao dịch trên HoSE, vốn hóa hơn 6.100 tỉ đồng

Ông Trịnh Sơn Hồng, Quyền Chủ tịch HoSE, cùng lãnh đạo DatVietVAC và các khách mời thực hiện nghi thức đánh cồng sáng 2-11 - Ảnh: D.N

Sáng 2-11, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) chính thức ghi nhận sự xuất hiện của Công ty CP Tập đoàn DatVietVAC với mã chứng khoán DVV.

Theo công bố của HoSE, có hơn 111,4 triệu cổ phiếu DVV được đưa vào giao dịch, với giá tham chiếu trong phiên đầu tiên là 54.800 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức giá DatVietVAC chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Các đại biểu tham dự lễ chào mừng cổ phiếu DVV giao dịch trên HoSE sáng 2-11. Từ phải qua: ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trịnh Sơn Hồng, Quyền Chủ tịch HĐQT HoSE - Ảnh: D.N

Với mức giá trên, vốn hóa thị trường của DatVietVAC đạt khoảng 6.106 tỉ đồng. Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu DVV được áp dụng biên độ dao động giá +/-20%.

Trước đó, DatVietVAC đã hoàn tất đợt IPO với 11,15 triệu cổ phiếu chào bán, lượng đăng ký mua đạt 106,6% khối lượng chào bán.

Muốn đưa giá trị văn hóa Việt vươn tầm quốc tế

Tại sự kiện, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC, cho biết ngày 2-11 không chỉ đánh dấu phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DVV trên HoSE mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo.

Theo ông Thành, sau 30 năm hoạt động, DatVietVAC định hướng trở thành doanh nghiệp sở hữu và khai thác tài sản trí tuệ (IP), thay vì chỉ cung cấp dịch vụ. Với mô hình này, một IP có thể được phát triển qua nhiều mùa, trên các nền tảng truyền hình, nền tảng số, concert và hoạt động thương mại của nghệ sĩ, qua đó tạo ra nhiều nguồn thu từ cùng một tài sản.

Ông Đinh Bá Thành phát biểu tại sự kiện sáng 2-11 - Ảnh: D.N

Về chiến lược, ông Thành cho biết DatVietVAC tập trung vào ba trụ cột. Thứ nhất là đưa các IP mang bản sắc Việt ra thị trường quốc tế, đồng thời phát triển IP châu Á theo tiêu chuẩn thương mại phương Tây.

Thứ hai là ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào chuỗi hoạt động. Thứ ba là phát triển hệ sinh thái tiêu dùng V-Culture, đưa các IP Việt Nam sang những lĩnh vực ngoài giải trí, mở rộng phạm vi khai thác và kéo dài vòng đời thương mại của tài sản trí tuệ.

Chủ tịch DatVietVAC cũng nhắc đến mong muốn mỗi người dân Việt Nam có thể trở thành cổ đông của doanh nghiệp.

Theo ông, việc trở thành công ty đại chúng và giao dịch trên HoSE đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn về quản trị, minh bạch thông tin và trách nhiệm với cổ đông.

Dự chi gần 279 tỉ đồng trả cổ tức

Cùng ngày 2-11, DatVietVAC thông báo ngày 12-11 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỉ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 111,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi trả trong đợt này khoảng 278,5 tỉ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 18-12-2026.

Mức cổ tức 25% tương đương khoản tiền 2.500 đồng cho mỗi cổ phiếu mà cổ đông sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng.

DatVietVAC lãi 246 tỉ đồng sau 9 tháng Trong 9 tháng đầu năm 2026, DatVietVAC ghi nhận doanh thu điều chỉnh 2.116 tỉ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỉ đồng, tăng 6%, thực hiện 59% kế hoạch năm. Riêng quý 3, doanh nghiệp lãi 112 tỉ đồng, tăng 6,5%. Mảng Nội dung tiếp tục đóng góp lớn nhất với doanh thu 1.151 tỉ đồng, tăng 4%. Trong đó, khai thác thương mại nghệ sĩ mang về 408 tỉ đồng, tăng 43%; khai thác tài sản trí tuệ (IP) đạt 213 tỉ đồng, tăng 36%. Tính đến ngày 30-9, tổng tài sản DatVietVAC đạt 3.081 tỉ đồng, tăng 62% so với đầu năm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 3.382 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỉ đồng trong năm 2026.