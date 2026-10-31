98 nghệ sĩ độc quyền mang về doanh thu hơn 400 tỉ đồng cho DatVietVAC

Concert Tinh Hà “Say Hi”, một trong những dự án giúp DatVietVAC khai thác doanh thu từ biểu diễn, quảng cáo và hợp tác thương hiệu - Ảnh: DVV

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026 vừa công bố, Công ty CP Tập đoàn DatVietVAC ghi nhận doanh thu điều chỉnh 2.116 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm 6% so với cùng kỳ.

Dù doanh thu giảm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn đạt 246 tỉ đồng, tăng 6% và hoàn thành 59% kế hoạch năm. Riêng quý 3, lợi nhuận sau thuế đạt 112 tỉ đồng, tăng 6,5%.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp hợp nhất cải thiện lên 23,1%, so với mức 21,9% cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ sự cải thiện hiệu quả ở một số mảng kinh doanh, trong đó hoạt động khai thác thương mại nghệ sĩ và tài sản trí tuệ ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Tăng thu từ nghệ sĩ, chương trình giải trí

Xét theo từng mảng, nội dung tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của DatVietVAC với doanh thu 1.151 tỉ đồng trong 9 tháng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu này, doanh thu khai thác thương mại nghệ sĩ đạt 408 tỉ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30-9, doanh nghiệp quản lý thương mại độc quyền 98 nghệ sĩ, với hơn 1.900 lượt đặt lịch (booking) trong 9 tháng.

Hoạt động khai thác nghệ sĩ tạo nguồn thu từ nhiều hình thức như quảng cáo, hợp tác thương hiệu, biểu diễn và các hoạt động thương mại liên quan. Theo doanh nghiệp, nguồn thu từ mảng này dự kiến tăng gấp đôi trong quý 4 so với quý 3, nhờ mùa sự kiện và lễ hội cuối năm.

Bên cạnh đó, doanh thu khai thác tài sản trí tuệ (IP) đạt 213 tỉ đồng, tăng 36%. Riêng hoạt động phát hành nhạc trọn gói chương trình Tinh Hà "Say Hi" trên các nền tảng số và cấp quyền thương hiệu cho nhãn hàng mang về 41 tỉ đồng; doanh thu bán sản phẩm lưu niệm đạt 19 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu sản xuất và phát sóng nội dung giải trí giảm 13%, trong khi tổ chức và bán vé sự kiện giải trí đạt 208 tỉ đồng, giảm 20% do lịch concert được tập trung vào quý cuối năm. Dù doanh thu sản xuất nội dung giảm, biên lợi nhuận gộp mảng này tăng từ 29,8% lên 38,6%.

Với mảng dịch vụ truyền thông, doanh thu từ tiếp thị người ảnh hưởng (Influencer Marketing) đạt 97 tỉ đồng, tăng 55%. Biên lợi nhuận gộp toàn mảng cũng cải thiện từ 7,5% lên 9,1%, dù doanh thu giảm 14%.

Tổng tài sản vượt 3.000 tỉ đồng

Tại ngày 30-9-2026, tổng tài sản của DatVietVAC đạt 3.081 tỉ đồng, tăng 61,7% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 950 tỉ đồng, tăng 138,7%; vốn chủ sở hữu đạt 1.844 tỉ đồng, tăng hơn 100%.

Tài sản vô hình cũng tăng gấp đôi, từ 911 tỉ đồng lên 1.832 tỉ đồng. Trong khi đó, khoản phải thu đạt 882 tỉ đồng và hàng tồn kho ở mức 465 tỉ đồng.

Năm 2026, DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu 3.382 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỉ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được khoảng 63% kế hoạch doanh thu và 59% mục tiêu lợi nhuận.

Trong quý 4, doanh nghiệp dự kiến đẩy mạnh các chương trình nội dung mới, concert và sự kiện. Trong đó có 5 đêm concert thuộc tài sản trí tuệ DatViet và một đêm diễn của nghệ sĩ HIEUTHUHAI tại Hà Nội; đồng thời mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế với các chương trình tại Las Vegas, Mỹ.

Cổ phiếu DVV dự kiến chính thức niêm yết trên HoSE ngày 2-11, sau khi DatVietVAC hoàn tất chào bán lần đầu ra công chúng 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán khoảng 611 tỉ đồng.

