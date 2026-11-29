Đã mắt, đã tai, ngon miệng với show "Vũ yến Thăng Long" - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tối 29-11, show diễn Vũ yến Thăng Long đã ra mắt người dân thủ đô và du khách với thông điệp "Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông", đưa người xem vào hành trình khám phá văn hóa Việt qua nghệ thuật, ẩm thực, hòa mình vào không khí hội hè truyền thống.

Dự yến tiệc giữa lòng di sản

Từng trải nghiệm mô hình biểu diễn này tại Hàng Châu (Trung Quốc), ngay khi biết tin có show diễn Vũ yến Thăng Long tại Hà Nội, chị Tạ Liên Hương (Hà Nội) đã mua vé để trở thành một trong những người đầu tiên được trải nghiệm đêm diễn này.

"Đây là một trải nghiệm đa giác quan rất tuyệt vời, du khách không chỉ được khoác lên mình bộ cổ phục mà còn được trải nghiệm những món ăn đặc sắc, âm nhạc mang âm hưởng đặc trưng của từng vùng miền của Việt Nam, chị Hương chia sẻ.

Show diễn mở màn với tiếng trống đồng gợi nhớ về nền văn hóa Đông Sơn - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trong suốt hành trình dài 120 phút, chị Hương cũng như những khán giả đầu tiên của show đã được sống trong không khí lễ hội qua 9 tiết mục nghệ thuật kết hợp với 8 món ăn.

Mở đầu là tiếng trống đồng âm vang đưa người xem ngược dòng thời gian trở về với nền văn hóa Đông Sơn.

Tiếp đó là Vũ bút Thăng Long với sự xuất hiện của những chàng thư sinh, miệt mài học tập thể hiện truyền thống hiếu học của đất Thăng Long.

Phân cảnh vinh quy bái tổ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Rồi từng di sản văn hóa của dân tộc được tái hiện một cách khéo léo trên sân khấu 360 độ. Từ điệu Xòe Thái, chiếc khăn piêu, điệu múa sạp của đồng bào dân tộc Thái ở phía Bắc đến Cô đôi Thượng Ngàn, cung đàn đất Việt với tiếng đàn tranh, đàn đáy réo rắt…

Trò diễn Xuân Phả - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đi dọc đến mảnh đất Bắc Trung Bộ, du khách tiếp tục đến thăm xứ Thanh với trò diễn Xuân Phả - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hay dừng chân ở cố đô nghe nhã nhạc cung đình Huế.

Và cuối cùng, hành trình đưa người xem đến với mảnh đất phương Nam qua những câu hò, điệu lý gửi gắm sự lạc quan của người dân Tây Nam Bộ.

Sơn cước tầm ngư - lấy cảm hứng từ món pa pỉnh tộp (cá nướng) của người Thái - Ảnh: M.PHÚC

Điểm thú vị của Vũ yến Thăng Long là sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn và ẩm thực.

Sau mỗi tiết mục, một món ăn được "cung tiến", lần lượt: tam vị khai yến (nem rán, phở cuốn, bánh tart), phở Kinh Kỳ ấm nóng, sơn cước tầm ngư lấy cảm hứng từ món pa pỉnh tộp của người Thái, kim phụng ngũ sắc quy (gà bản quay, xôi ngũ sắc), hồng hoa mở cõi (bò cuốn lá lốt Nam Bộ), kim tôm thiên ty (tôm càng xanh xứ Thanh), phượng cung ngự yến (soup bào ngư) và chè hạt sen Tháp Mười cùng long nhãn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Đình Trung - đại diện ban tổ chức - chia sẻ khi nhắc đến văn hóa truyền thống mọi người thường nghĩ đến điều gì đó cũ kỹ, chỉ dành cho người già.

"Chúng tôi mong muốn đưa những lát cắt về văn hóa Việt Nam qua các show diễn để người xem có thể trải nghiệm, hiểu về cội nguồn, phát triển mô hình giải trí mới, qua đó thúc đẩy, lan tỏa văn hóa Việt Nam đến du khách trong nước, quốc tế", ông Trung nói.

Tiết mục cung đàn đất Việt - Ảnh: M.PHÚC

Hóa thân thành công chúa dự yến tiệc

Thêm một điểm thú vị khiến du khách ấn tượng khi tham gia Vũ yến Thăng Long là trải nghiệm cổ phục, "xuyên không" hóa thân thành quan quân, công chúa các triều đại phong kiến.

Lựa chọn áo Nhật Bình thời Nguyễn, Ngọc Huyền bất ngờ khi lần đầu tiên diện cổ phục, cô dí dỏm "khác hẳn phiên bản lúc đi làm".

"Trước khi tham gia, mình chỉ nghĩ đi xem để thư giãn thôi, mình không nghĩ show diễn này lại công phu, ấn tượng đến thế. Tất cả các màn trình diễn đều mãn nhãn, rất có hồn. Việc mặc cổ phục dự yến tiệc cũng giúp người xem có trải nghiệm giàu cảm xúc hơn", bạn Ngọc Huyền chia sẻ.

Trước Vũ yến Thăng Long, hai show diễn tại TP.HCM là Việt Nam bừng sáng và Đan di sản, chạm cảm xúc đã để lại nhiều dấu ấn.

Sân khấu tròn với khả năng quay 360 độ, tăng sự tương tác với khán giả - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ban tổ chức kỳ vọng từng bước phát triển mô hình kết hợp nghệ thuật, ẩm thực và du lịch, hướng tới khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam để tạo nên những sản phẩm sáng tạo phù hợp với nhu cầu thưởng thức của công chúng.

"Đó cũng là cách để chúng tôi góp một phần nhỏ vào dòng chảy chung của công nghiệp văn hóa Việt Nam: đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống, tạo thêm giá trị từ sáng tạo và mở rộng khả năng giới thiệu những câu chuyện Việt Nam tới công chúng quốc tế", ông Trung chia sẻ.

Chương trình được LOALOA Show phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, hướng tới giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân tộc bằng hình thức sáng tạo đương đại, đồng thời góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của thủ đô. Show sẽ chính thức công diễn chương trình Vũ yến Thăng Long vào ngày 3-12-2026 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.