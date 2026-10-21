Chưa gia hạn tiến độ dự án nút giao ở Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn

Từ cuối tháng 8-2026, dự án nút giao Ngọc Hội thi công trở lại, nhưng tiến độ rất chậm - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 21-10, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh vẫn đang xem xét chủ trương xin gia hạn thời gian thực hiện dự án nút giao Ngọc Hội của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).



Đây là dự án mà Tuổi Trẻ nhiều lần phản ánh về việc chậm tiến độ, người dân ở khu vực này sống khổ sở gần 10 năm nay.

Trước đó, ngày 21-8, Tập đoàn Phúc Sơn có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan dự án nút giao Ngọc Hội.

Trong báo cáo này, Tập đoàn Phúc Sơn kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương gia hạn thực hiện dự án. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan để doanh nghiệp hoàn thiện các nội dung pháp lý liên quan dự án và hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng để quá trình thi công không bị gián đoạn.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông Khánh Hòa cho biết thẩm quyền gia hạn thời gian thực hiện dự án là của UBND tỉnh. Đến nay, tỉnh vẫn chưa có quyết định theo kiến nghị của doanh nghiệp.

Liên quan dự án, từ cuối tháng 8-2026, Tập đoàn Phúc Sơn cùng nhà thầu đã đưa máy móc thi công đường gom tầng mặt đất và hệ thống thoát nước từ cầu Chợ Mới về phía đường sắt thuộc dự án nút giao Ngọc Hội.

Hiện nay việc thi công vẫn đang được thực hiện, tuy nhiên công tác thi công chậm, trong khi mùa mưa đã đến.

Khởi công cuối năm 2017, theo kế hoạch phải hoàn thành vào cuối năm 2019, nhưng sau nhiều lần được điều chỉnh tiến độ và gia hạn, dự án vẫn còn dở dang, nhiều hạng mục chưa được xây dựng, hoàn thành.

Dự án nút giao cơ bản hoàn thành cầu vượt nhánh N1, N2, N3, vòng xuyến; khu tái định cư số 2 và khu tái định cư số 1. Các nhánh N1, N2, N3 và vòng xuyến đã được đưa vào khai thác tạm để phân luồng giao thông.

Dự án nút giao Ngọc Hội thi công gần 10 năm chưa hoàn thành - Ảnh: XUÂN HOÁT

Từ tháng 2-2024, lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam. Dự án nút giao Ngọc Hội chỉ thực hiện sơn cầu, dọn dẹp vệ sinh đất đá, vật liệu dư thừa, thi công bê tông nhựa đường NB5 (khu tái định cư số 1) và sửa chữa đường gom tầng mặt đất nhánh N1 và N3. Cũng từ đó, dự án "đứng bánh" cho đến nay.

Kể từ ngày 1-12-2024, thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng BT đã hết nên đường gom tầng mặt đất nhánh N1 và N3 trên đường 23 Tháng 10 (bao gồm hệ thống thoát nước) chưa được thi công hoàn thiện dẫn đến không bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông, bị ngập nước khi trời mưa, khói bụi khi trời nắng.

Trước lần xin gia hạn thực hiện dự án hồi tháng 8-2026, Tập đoàn Phúc Sơn đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý gia hạn tiến độ 5 lần.

Dự án nút giao Ngọc Hội là 1 trong 3 dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng BT với Tập đoàn Phúc Sơn. UBND tỉnh Khánh Hòa dùng quỹ đất sân bay Nha Trang cũ để thanh toán hoàn vốn. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỉ đồng, trong đó giá trị dự án BT theo hợp đồng hơn 1.250 tỉ đồng.