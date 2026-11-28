Chú trâu đang gây chú ý trên cộng đồng mạng vì biết quỳ gối và di chuyển bằng gối theo lệnh chủ - Ảnh: QUỐC NAM

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh một chú trâu ngoan ngoãn quỳ xuống, chống hai đầu gối di chuyển trên nền đất theo lệnh chủ ở Quảng Trị thu hút hàng loạt lượt xem và bình luận thích thú trên mạng xã hội.

Nhiều người xem bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự nhanh nhạy của con vật, dành nhiều lời khen cho độ "chịu khó" và thông minh hiếm thấy ở một con trâu cày.

Chú trâu cày thành "học trò" nghe lời chủ

Chủ nhân của chú trâu là ông Trần Văn Át (65 tuổi, trú thôn Cam Sơn, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Ông Át cho biết con trâu đã hơn 5 năm tuổi, được ông mua lại từ người dân địa phương cách đây hơn 2 năm với giá 14,5 triệu đồng. Mục đích ban đầu của ông Át là mua trâu về để phục vụ sản xuất nông nghiệp của gia đình.

Ngay từ những ngày đầu đưa về nhà, ông Át dành nhiều thời gian chăm sóc, trò chuyện và làm quen để con trâu bớt nhút nhát. Khi ra đồng phục vụ cày cấy, ông Át thường xuyên ra hiệu lệnh bằng giọng nói quen thuộc để trâu dần bắt nhịp.

Chú trâu sau nhiều năm được ông Át nuôi dưỡng - Ảnh: QUỐC NAM

Tuy nhiên, điều khiến ông Át và bà con lối xóm không khỏi bất ngờ là con trâu tiếp thu nhanh và thông minh hơn những con trâu thông thường.

"Chỉ trong một thời gian ngắn trâu đã quen với các hiệu lệnh thông thường như tiến, dừng, qua trái, qua phải. Sau đó tui tập thêm cho trâu quỳ xuống, chống hai đầu gối phía trước để bò trên mặt đất thay vì bước đi bằng cả bốn chân như thường lệ. Không ngờ trâu cũng tiếp thu nhanh và thực hiện một cách thuần thục", ông Át kể.

Chú trâu bất ngờ nổi tiếng

Điểm khiến nhiều người chú ý là chú trâu chỉ tuân theo hiệu lệnh của ông Át. Khi chúng tôi đến cũng thử dùng những câu lệnh giống ông Át, nhưng chú trâu vẫn không có phản ứng.

Những lão nông có kinh nghiệm nuôi trâu hàng chục năm ở Cam Lộ cũng tỏ ra khá ngạc nhiên trước sự thông minh và nghe lời của chú trâu này. "Có lẽ sự gắn bó trong thời gian dài, giọng nói quen thuộc và cách chỉ dẫn nhất quán giúp con vật đặt niềm tin vào chủ hơn những người xung quanh", ông Phùng, 52 tuổi, trú cùng xã, nói.

Chú trâu đã biết quỳ hai gối trước theo lệnh và di chuyển bằng gối theo lệnh ông Át được khá lâu, nhưng phải đến những ngày cuối tháng 11 vừa qua mới được nhiều người biết đến.

Một người dân địa phương đã quay lại đoạn clip chú trâu thực hiện các động tác khó nói trên một cách thuần thục và đăng lên mạng xã hội. Chú trâu này bắt đầu được nhiều người biết đến và quan tâm.

Hàng loạt lời khen đã được cộng đồng mạng gửi đến chú trâu và cả chủ trâu.

"Trâu bình thường vốn đã rất tình cảm với con người. Chú trâu này còn hiền lành và thông minh đến vậy nữa thì phải càng xứng đáng được yêu thương hơn. Mong chú có thể chăm sóc trâu đến già", một người gửi gắm qua mạng xã hội.

Dù có người hỏi thăm, ông Át khẳng định không có ý định bán chú trâu này. "Tôi đang tập thêm cho trâu một số động tác khác như nằm, cúi đầu chào. Với tôi, nó không chỉ là vật nuôi mà còn giống như một người bạn thân thiết, mang lại nhiều niềm vui trong lao động cũng như cuộc sống hằng ngày", ông Át chia sẻ.

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