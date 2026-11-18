Trụ sở UBND xã Khe Sanh, nơi Chủ tịch xã vừa có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp nhưng chưa đúng quy trình - Ảnh: QUỐC NAM

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, ngày 8-11, bà Thái Thị Nga - Chủ tịch UBND xã Khe Sanh - đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông L.T.T. (Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã) giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã. Quyết định này ghi rõ thời điểm có hiệu lực tính từ ngày 10-11.

Tuy nhiên quyết định này được ban hành khi chưa hề có ý kiến thẩm định, thông qua của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Phát hiện việc bổ nhiệm chưa đảm bảo quy định, ngày 12-11, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh phải ký tiếp quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm đã ký trước đó.

Lý do thu hồi là "nhằm bảo đảm việc bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định và có đầy đủ ý kiến của cấp có thẩm quyền".

Đến ngày 13-11, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khe Sanh mới chính thức ra thông báo đồng ý để UBND xã điều động, bổ nhiệm ông L.T.T. giữ chức vụ trên.

Căn cứ thông báo này, ngay trong ngày 13-11, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh ký quyết định bổ nhiệm ông T. làm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

Đáng chú ý, dù quy trình được làm lại nhưng trong quyết định bổ nhiệm mới ký ngày 13-11, thời điểm bổ nhiệm được tính kể từ ngày 10-11. Chi tiết này khiến nhiều người băn khoăn, bởi ngày 13-11 quyết định mới được ký ban hành thì không thể phát sinh hiệu lực ngược về trước đó 3 ngày.

Chủ tịch xã nói gì? Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nga xác nhận toàn bộ diễn biến sự việc nêu trên. Bà Nga thẳng thắn thừa nhận quyết định bổ nhiệm đầu tiên ký ngày 8-11 là chưa thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ, nên đến ngày 12-11, địa phương phải thu hồi để xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy xã. "Đúng ra quy trình là phải báo cáo với Thường vụ Đảng ủy xã để các đơn vị liên quan của Đảng ủy thẩm tra, xác minh về nhân sự, rồi cho ý kiến đồng ý hay không. Sau đó khi được đồng ý rồi mới ra quyết định bổ nhiệm", bà Nga nói. Liên quan đến chi tiết quyết định bổ nhiệm lại ký ngày 13-11 nhưng lại ghi hiệu lực từ ngày 10-11, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh cũng thừa nhận điểm này là chưa hợp lý và cho biết sẽ tiếp tục rà soát, khắc phục.