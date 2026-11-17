Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp Ban Chấp hành AIPA - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, ngày 17-11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47).

Đại hội đồng AIPA-47 diễn ra từ ngày 17 đến 21-11 với chủ đề "Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm".

Việt Nam hoàn toàn ủng hộ chủ đề AIPA-47

Phát biểu tại phiên họp Ban Chấp hành - hoạt động quan trọng đầu tiên của Đại hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam hoàn toàn ủng hộ chủ đề của AIPA-47, bởi chủ đề này phản ánh đúng nguyện vọng chung của các nước trong khu vực.

Phiên họp do Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino G. Dy III chủ trì, đã thống nhất chương trình nghị sự, nội dung thảo luận của các ủy ban, danh mục dự thảo nghị quyết và các vấn đề về tổ chức, hoạt động của AIPA.

Sau khi xem xét đơn xin gia nhập của Quốc hội Timor-Leste, Ban Chấp hành đã nhất trí trình Đại hội đồng dự thảo nghị quyết kết nạp Quốc hội nước này làm thành viên chính thức thứ 11 của AIPA.

Ban Chấp hành cũng chuẩn bị cho Phiên đối thoại AIPA - ASEAN lần thứ 5, rà soát Kế hoạch chiến lược AIPA 2023 - 2030 và xem xét việc kết nạp quan sát viên mới.

Lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước đánh giá cao sự phù hợp, bổ trợ lẫn nhau giữa chủ đề AIPA-47 với 3 ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines là hòa bình và an ninh, hành lang thịnh vượng, trao quyền cho người dân.

Hội nghị ghi nhận kết quả tích cực trong triển khai các nghị quyết của AIPA, đồng thời khẳng định AIPA sẽ tiếp tục đồng hành cùng kênh Chính phủ đưa các cam kết ASEAN vào cuộc sống, triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Cũng tại phiên họp, Nghị viện Singapore - Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2026 - 2027 - thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng AIPA-48 tại Singapore từ ngày 23 đến 27-8-2027.

Hướng tới 25 năm quan hệ Việt Nam - Timor-Leste

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay - Ảnh: TTXVN

Cũng trong chiều 17-11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp song phương Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chúc mừng những thành tựu Timor-Leste đạt được sau một năm trở thành thành viên ASEAN, cũng như việc Ban Chấp hành AIPA nhất trí trình Đại hội đồng kết nạp Quốc hội nước bạn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão vào tháng 6-2026 và cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống José Ramos-Horta hồi tháng 9-2026.

Hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, ông đề nghị hai bên sớm họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ nhất, mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, an ninh lương thực, năng lượng, viễn thông, giáo dục - đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội mong Timor-Leste tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo cho nước bạn.

Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Timor-Leste thực hiện các cam kết trong ASEAN và chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029.

Về hợp tác khu vực, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp ủng hộ lập trường chung của ASEAN, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Timor-Leste hội nhập khu vực, tham gia AIPA, cũng như hỗ trợ nước này bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh nông nghiệp gặp khó khăn.

Bà Lay cho biết Quốc hội Timor-Leste đã có kế hoạch thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa hai nước, đồng thời sẽ thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương về thương mại và đầu tư.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời bà Maria Fernanda Lay thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Bà Lay đã vui vẻ nhận lời.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh chào xã giao Chủ tịch AIPA-47 Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh giao lưu cùng các đại biểu - Ảnh: TTXVN Cũng trong ngày 17-11, được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã cùng trưởng đoàn các nghị viện thành viên AIPA, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Tổng thư ký AIPA Chem Widhya chào xã giao Chủ tịch AIPA-47 Faustino G. Dy III. Chủ tịch AIPA-47 nhấn mạnh trước những thách thức đan xen trong khu vực, các nghị viện cần phát huy vai trò lập pháp, giám sát, thúc đẩy nội luật hóa các cam kết ASEAN. Cùng ngày, các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Lãnh đạo chính trị nữ (WAIPA) lần thứ 3 và Tọa đàm Nghị sĩ trẻ AIPA lần thứ 2.