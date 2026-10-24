Chủ tịch Quảng Ninh yêu cầu lập ‘tổ chăm sóc doanh nghiệp’

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 24-10, tại hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp do UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng 3 tháng cuối năm 2026, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh - yêu cầu thành lập ngay tổ công tác chuyên trách chăm sóc doanh nghiệp, hoạt động liên tục 24/7.

Chủ động liên hệ gỡ khó, không chờ doanh nghiệp phản ánh

Theo đó tổ công tác sẽ do ông Lê Văn Ánh - Phó chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh - trực tiếp phụ trách, có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp qua nhiều kênh, trong đó có tổng đài 24/7 dự kiến sắp đưa vào vận hành.

Theo chỉ đạo, những nội dung thuộc thẩm quyền hỗ trợ, tư vấn sẽ được xử lý ngay; các vấn đề phức tạp hơn được chuyển đến cơ quan, cá nhân liên quan phối hợp giải quyết, kèm thời hạn trả lời rõ ràng.

Đặc biệt, ông Khắng yêu cầu tổ công tác không chỉ trông chờ doanh nghiệp phản ánh mà còn phải chủ động liên hệ để nắm bắt khó khăn, đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng đều là những "khách hàng" quan trọng của chính quyền. Việc đồng hành với doanh nghiệp cần được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các hội nghị đối thoại định kỳ.

Đối chất về vướng mắc giao mỏ đất, cát san lấp

Ngay tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh đã yêu cầu doanh nghiệp cùng lãnh đạo xã Đầm Hà và Giám đốc Sở Công Thương đối chất trực tiếp về vướng mắc liên quan tiến độ giao mỏ đất, cát làm nguyên liệu san lấp mặt bằng.

Sở Nội vụ được giao thành lập tổ công tác kiểm tra toàn bộ quy trình công vụ liên quan. Ông Bùi Văn Khắng yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời xem xét kỷ luật cán bộ, lãnh đạo cơ quan quản lý nếu có tình trạng nhũng nhiễu, chậm trễ.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp, đại diện cho hơn 14.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Động thái lập tổ chăm sóc doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 trên 13%. Theo thông tin tại hội nghị, GRDP của địa phương trong 9 tháng đầu năm tăng 12,54%, dẫn đầu cả nước.