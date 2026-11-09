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Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga dự kiến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13-11

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13-11.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko - Ảnh: NEWS.BY

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13-11.

Chuyến thăm tiếp nối các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao sôi nổi giữa Việt Nam và Nga trong thời gian qua, trong đó nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hồi tháng 9 vừa qua.

Trong cuộc gặp tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, ưu tiên trong chính sách của Nga ở châu Á - Thái Bình Dương. 

Trong khi đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nga và Việt Nam là Đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy, tự nhiên và bền vững trong suốt chiều dài lịch sử.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất các định hướng lớn phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới. Trong đó hai bên thống nhất triển khai các biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong, sớm đạt 15 tỉ USD kim ngạch thương mại hai chiều.

Hai nước cũng nhất trí mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí, đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực mới cho quan hệ Nga - Việt,...

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, kim ngạch song phương Việt - Nga đạt gần 4,77 tỉ USD trong năm 2025. 

Tính đến tháng 7-2026, Nga có 223 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 996,4 triệu USD. Việt Nam có 19 dự án đầu tư sang Nga còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 1,64 tỉ USD.

Hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, APEC, ASEM,...

Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam và Nga. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 742.000 lượt khách Nga, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2025. 

Hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới tại Việt Nam mang lại nhiều kết quả tích cực. Hai bên đang triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo 2026 về hợp tác khoa học và giáo dục.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga sắp thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 3.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngày 9-9, tại Điện Kremlin, sau lễ đón trọng thị với nghi thức cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

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THANH HIỀN
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    Chủ đề: nga quan hệ Việt Nam - Nga Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

    Dòng sự kiện: Đối ngoại Việt Nam

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