Tú Quyên tham dự Tuần lễ Game Quốc tế Melbourne sau khi nhận Giải thưởng Game ACMI + RMIT Việt Nam - Ảnh: NTCC

Đây được đánh giá là cơ hội cho những bạn trẻ tài năng, có đam mê và tư duy kiến tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội.

Theo đuổi đam mê, phát huy tư duy sáng tạo

Năm 2023, Nguyễn Ngọc Tú Quyên nhận học bổng 50% học phí ngành Thiết kế game tại trường này. Xác định cần học chủ động, tìm kiếm cơ hội thử sức trong lĩnh vực yêu thích đã được Quyên minh chứng bằng nhiều cột mốc.

Năm 2025, bạn giành học bổng Virtuos Girls Got Game và giải nhất chương trình Gameloft GameDev Mentorship Program. Năm 2026, Quyên là một trong hai sinh viên đầu tiên nhận giải thưởng về game của ACMI (Bảo tàng quốc gia Úc về văn hóa màn ảnh) và Đại học RMIT, tham dự Tuần lễ Game quốc tế Melbourne tại Úc trong tháng 10.

Hiện là chuyên viên thiết kế mô hình game 3D, Quyên nhìn lại hành trình ứng tuyển học bổng và nhắn nhủ các bạn nên chuẩn bị sớm để có thời gian thử nghiệm ý tưởng cho hồ sơ năng lực và trau chuốt bài luận cá nhân, không nên quá phụ thuộc vào khuôn mẫu có sẵn, nhất là các ngành sáng tạo.

"Đừng vì chưa thấy ai từng làm điều gì đó mình thích mà ngại thêm màu sắc cá nhân vào hồ sơ. Đó có thể chính là điểm đặc biệt giúp bạn nổi bật giữa nhiều ứng viên khác", Quyên chia sẻ.

Nam Bảo (thứ hai từ trái sang) giới thiệu thiết kế logo kỷ niệm 25 năm RMIT với bà Sam Mostyn AC - Toàn quyền Úc, trong chuyến thăm cơ sở Nam Sài Gòn của RMIT vào năm 2025 - Ảnh: NTCC

Trong khi đó, Trần Lâm Nam Bảo xem học bổng 50% học phí ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo tại RMIT không chỉ ghi nhận năng lực mà còn tiếp thêm tự tin để bạn theo đuổi cách tiếp cận riêng trong thiết kế.

Từng gây thu hút với dự án thiết kế lại bìa sách giáo khoa khi đang học lớp 12, Bảo đã có hơn ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thương hiệu, truyền thông thị giác và nghệ thuật 3D. Bạn cũng ghi dấu ấn qua nhiều cuộc thi tại RMIT, trong đó có giải thưởng cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 25 năm RMIT Việt Nam và Creative Short Talks Rebranding.

Bảo cho rằng thiết kế không đơn thuần chỉ tạo ra sản phẩm đẹp mắt mà còn giải quyết vấn đề và mỗi lựa chọn đều cần có lý do. Do đó lời khuyên của anh bạn này với các bạn trẻ chính là ứng viên không chỉ tập trung giới thiệu thành phẩm mà cần thể hiện cả quá trình hình thành ý tưởng bởi "hội đồng cần thấy tư duy, không chỉ tay nghề".

Quỳnh Anh (phải) dẫn chương trình lễ tốt nghiệp Đại học RMIT Việt Nam - Ảnh: NTCC

Chủ động nắm bắt cơ hội, mở rộng trải nghiệm

Với Phạm Lê Quỳnh Anh, sinh viên nhận học bổng toàn phần chương trình Cử nhân kinh doanh tại RMIT, hành trình chinh phục học bổng bắt đầu từ nền tảng học tập với điểm số ba năm THPT lần lượt là 9,7 - 9,5 - 9,6.

Năm 2024, bạn còn đạt giải vàng vòng quốc tế cuộc thi nghiên cứu khoa học INOVA tại Croatia. Không chỉ tập trung vào thành tích học tập, Quỳnh Anh còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và phát triển năng lực lãnh đạo.

Trở thành sinh viên RMIT, bạn mở rộng trải nghiệm bằng việc dẫn chương trình các sự kiện của trường và thử sức những cuộc thi chuyên môn. Ngay năm nhất, Quỳnh Anh đã giành giải nhất cuộc thi thuyết trình môn Quản trị nhân sự với giám khảo đến từ Central Retail Việt Nam.

Quỳnh Anh nói điều quan trọng khi ứng tuyển học bổng là cần giúp hội đồng tuyển chọn hiểu được câu chuyện và động lực đằng sau mỗi trải nghiệm bởi "Điều khiến một hồ sơ được nhớ đến là lý do bạn làm những việc đó chứ không phải số lượng hoạt động".

Cũng nhận học bổng toàn phần, Nguyễn Thị Ánh Xuân xem học bổng ngành Digital Marketing là cơ hội để thử sức trong môi trường mới và mở rộng trải nghiệm học tập ra ngoài Việt Nam.

Tại RMIT, Xuân tham gia nhiều cuộc thi chuyên môn và đạt Quán quân Business Global Innovation Challenge 2024, Á quân Chief Marketing Officer 2024, giải ba cuộc thi IC Master 2024: Nhà truyền thông tài ba và giải ba The Next Founders 2024.

Bạn còn lập kênh TikTok chia sẻ kinh nghiệm săn học bổng và phát triển bản thân, thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Học bổng cũng giúp Xuân có mặt trong chương trình trao đổi tại Úc và Ba Lan cùng chuyến đi phát triển năng lực lãnh đạo tại Singapore.

Bạn dành 6 tháng hệ thống hóa các hoạt động đã tham gia, tìm ra mối liên kết giữa chúng và xây dựng câu chuyện cá nhân. Xuân chủ động luyện phỏng vấn từ sớm và khuyên ứng viên nên tìm hiểu kỹ bản thân, xác định sở thích, thế mạnh và định hướng ngành học phù hợp.

Cả Quỳnh Anh và Ánh Xuân chia sẻ luôn chủ động sắp xếp thời gian để cân bằng việc học với trải nghiệm ngoài lớp học. "Thay vì suy nghĩ "học hay tham gia hoạt động", mình thích cách nghĩ "học và tham gia hoạt động ngoại khóa" hơn", Quỳnh Anh bày tỏ.

Trong khi đó, Xuân nói các bạn nên lập kế hoạch công việc theo tuần, quan tâm sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, đồng thời tận dụng các hoạt động thể thao, câu lạc bộ và sự kiện tại trường vì "những trải nghiệm này là một phần quan trọng của hành trình phát triển bản thân".

Ánh Xuân (giữa) ghi dấu ấn tại nhiều sự kiện của RMIT Việt Nam - Ảnh: NTCC