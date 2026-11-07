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Chơi 'vòng quay may mắn', mất gần 70 triệu, suýt mất thêm 100 triệu

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THEO CỔNG THÔNG TIN BỘ CÔNG AN

Tin lời người quen qua Facebook, người phụ nữ ở Tuyên Quang chuyển gần 70 triệu đồng và suýt mất thêm hơn 100 triệu vì trò 'vòng quay may mắn'.

Quay 'vòng quay may mắn', mất gần 70 triệu, suýt mất thêm 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Ngân hàng và công an kịp ngăn người phụ nữ chuyển thêm 100 triệu cho kẻ lừa đảo

Công an phường Minh Xuân (Tuyên Quang) cho biết vừa phối hợp một ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội bằng thủ đoạn dụ tham gia trò chơi "vòng quay may mắn".

Trước đó, bà D.T.H. (sinh năm 1968, trú tại phường Minh Xuân) đến Phòng giao dịch Phan Thiết, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Tuyên Quang, yêu cầu chuyển hơn 100 triệu đồng đến tài khoản người lạ.

Thấy bà H. có biểu hiện lo lắng khi thực hiện giao dịch với số tiền lớn, nhân viên ngân hàng chủ động hỏi thăm mục đích chuyển tiền.

Bà H. cho biết thông qua các hội nhóm "kết bạn bốn phương" trên Facebook, bà làm quen với một người đàn ông. Sau thời gian trò chuyện, người này gửi đường link trò chơi "vòng quay may mắn" để bà tham gia quay thưởng.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã trình báo Công an phường Minh Xuân.

Công an phường nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với ngân hàng làm việc, xác minh sự việc và giải thích cho bà H. về thủ đoạn lừa đảo. Nhờ đó, bà nhận diện nguy cơ bị lừa, dừng giao dịch và không chuyển thêm hơn 100 triệu đồng cho các đối tượng.

Trước đó, bà H. đã chuyển gần 70 triệu đồng cho những người này. Khi muốn nhận lại tiền gốc và giải thưởng được hứa hẹn, bà tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm hơn 100 triệu đồng với lý do kiểm tra giao dịch, hoàn tất thủ tục rút tiền.

Theo cơ quan công an, với thủ đoạn này, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội quảng cáo những giải thưởng có giá trị cao để dụ người tham gia. Ban đầu, chúng có thể trả một khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để nhận thưởng.

Khi người chơi muốn rút tiền gốc hoặc tiền thưởng, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như ngân hàng gặp lỗi, cần chuyển thêm tiền để hoàn tất giao dịch. Tâm lý muốn thu hồi số tiền đã bỏ ra khiến nạn nhân tiếp tục làm theo, dẫn đến nguy cơ mất thêm tài sản.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời mời tham gia trò chơi trúng thưởng trên mạng, đặc biệt là các yêu cầu chuyển tiền trước để nhận quà hoặc rút tiền thưởng. Không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, liên hệ ngay với ngân hàng và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Chơi 'vòng quay may mắn', mất gần 70 triệu, suýt mất thêm 100 triệu - Ảnh 3.46 quốc gia lập liên minh quốc tế chống lừa đảo qua mạng

Liên minh do Trung Quốc khởi xướng quy tụ 46 quốc gia sáng lập, nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp chống lừa đảo xuyên quốc gia.

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    Chủ đề: Vòng quay may mắn lừa đảo qua mạng Tuyên Quang

    Dòng sự kiện: Chống lừa đảo qua mạng

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