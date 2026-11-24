Chính thức phát động cuộc thi ‘Đi tìm người nấu phở ngon 2026’

Không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật chế biến, “Đi tìm người nấu phở ngon 2026” còn là dịp để những người yêu phở chia sẻ câu chuyện, bí quyết và tình yêu dành cho món ăn mang đậm bản sắc Việt.

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