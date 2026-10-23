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Chính thức đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng để tránh trùng lặp nghĩa vụ tài chính đối với cùng một hành vi trước đề xuất áp 0,2% thuế với đất bỏ hoang, không hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Chính thức đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn - Ảnh: GIA HÂN

Ngày 23-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình Quốc hội dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, ngăn chặn đất bỏ hoang

Điểm đáng chú ý trong dự luật này là việc bổ sung quy định về thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng sẽ áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. 

Quy định này nhằm thực hiện theo Nghị quyết số 21 của Trung ương về việc nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp để sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; tập trung khắc phục tình trạng đất bỏ hoang, chậm đưa đất vào sử dụng... chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng.

Cùng đó, để tạo đột phá về nguồn lực, động lực và không gian mới cho phát triển giáo dục, Nghị quyết số 71 đã xác định bổ sung các quy định không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với các cơ sở giáo dục trong nước. Vì vậy, dự luật bổ sung thêm quy định này để thể chế hóa nghị quyết.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Ngoài ra, để đảm bảo bình đẳng trong việc áp dụng quy định miễn thuế đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập (đang nộp thuế theo tỉ lệ % trên doanh thu), cũng được miễn thuế.

Chính thức đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang - Ảnh 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi - Ảnh: G.HÂN

Có thể trùng lặp nghĩa vụ tài chính 

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi thống nhất với sự cần thiết ban hành luật. 

Đối với quy định áp thuế suất sử dụng đất phi nông nghiệp với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, cơ quan thẩm tra cho rằng việc bổ sung mức thuế suất 0,2% nhưng chưa làm rõ mối quan hệ với thuế suất đang áp dụng, trong khi chưa có khái niệm rõ về đất chậm đưa vào sử dụng, chưa đưa vào sử dụng.

Thêm nữa, tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định ngoài tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, Nhà nước thu tiền sử dụng đất tăng thêm, tiền thuê đất tăng thêm được tính lũy tiến hằng năm. Trường hợp quá 60 tháng mà chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất. 

Như vậy, cùng một diện tích đất dự án không sử dụng, chậm sử dụng vừa phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), vừa phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo dự thảo này, dẫn đến trùng lặp nghĩa vụ tài chính đối với cùng một hành vi. 

Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ các nội dung, đặc biệt là mối quan hệ giữa thuế suất 0,2% với khoản tiền phải nộp theo pháp luật về đất đai, không trùng lặp nghĩa vụ tài chính nhưng không làm giảm nghĩa vụ của các trường hợp đang áp dụng thuế suất 0,15%. 

Bổ sung đánh giá tác động đối với ngân sách, người nộp thuế và khả năng tổ chức thực hiện và căn cứ đề xuất mức thuế 0,2%.

Với cơ chế miễn thuế cho các đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện, cần làm rõ hơn tác động của chính sách này áp dụng cho các cơ sở giáo dục tư thục, phân biệt giữa các cơ sở công lập và tư thục, các cơ sở giáo dục ở vùng sâu, vùng xa.

Ủy ban cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ tính khả thi trong việc thực hiện các chính sách này, cũng như trách nhiệm trong trường hợp làm thất thu số thuế do các doanh nghiệp, cá nhân kê khai không đầy đủ, không chính xác do không có hướng dẫn cụ thể hoặc không thu hồi lại được số thuế đã được miễn và tiền chậm nộp, tiền phạt.

Chính thức đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang: Rà soát để không trùng lặp nghĩa vụ tài chính - Ảnh 4.Đề xuất thuế đất bỏ hoang 0,2%: Có đủ sức chặn đầu cơ?

Dự án Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đề xuất mức thuế 0,2% với đất bỏ hoang. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mức này quá thấp, khó ngăn tình trạng găm đất chờ tăng giá.

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NGỌC AN
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    Chủ đề: luật thuế đánh thuế đất bỏ hoang áp thuế chống đầu cơ

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