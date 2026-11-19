Các bạn trẻ lắng nghe thuyết minh về Đầu tượng thần Shiva (thế kỷ X) bí ẩn của nghệ thuật Champa tại Bảo tàng Đà Nẵng - Ảnh: THÚY HIỀN

Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn di sản và 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2 (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) chính thức "kích hoạt" không gian văn hóa đặc sắc mang tên "Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy" diễn ra từ ngày 19-11 đến 25-11-2026.

Vượt ra khỏi định kiến về những tủ kính tĩnh lặng tại một Bảo tàng, sự kiện về văn hóa năm nay tại Bảo tàng Đà Nẵng mang đến một “bữa tiệc” thị giác và xúc cảm bùng nổ qua 3 không gian trưng bày chuyên đề đắt giá.

“Bữa tiệc” thị giác từ những bảo vật ngàn năm

Tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn chính là “Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng”. Tại đây, công chúng được tận mắt chiêm ngưỡng 3 kiệt tác vô giá gồm: Đầu tượng thần Shiva (thế kỷ X) bí ẩn của nghệ thuật Champa; Bộ sưu tập trang sức vàng và Hạt mã não hình thú Lai Nghi (thế kỷ III TCN – I SCN) - đỉnh cao kỹ thuật chế tác của cư dân Sa Huỳnh cổ.

Đầu tượng thần Shiva - Ảnh: THÚY HIỀN

Bộ sưu tập trang sức vàng - Ảnh: THÚY HIỀN

Tiếp nối dòng chảy lịch sử, chuyên đề “Từ Bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển” mở ra cánh cửa giao thương sầm uất của thương cảng Hội An xưa.

Trưng bày 88 cổ vật thuộc bộ sưu tập “Dòng chảy Việt” của nhà sưu tập Phạm Văn Phát và 10 cổ vật dao găm, kiếm ngắn Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long; đồng thời giới thiệu 70 hiện vật gốm sứ độc đáo từ tàu đắm Cù Lao Chàm (thế kỷ XV - XVI).

Lọ khai quật từ tàu đắm Cù Lao Chàm - Ảnh: THÚY HIỀN

Bình vôi qua các thời kỳ - Ảnh: THÚY HIỀN

Song hành cùng đó là hành trình tự hào “Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp” của vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam xưa - Đà Nẵng ngày nay. Chuyên đề tái hiện sống động cả trong không gian trưng bày lẫn sân chơi trí tuệ “Hành trình lịch sử”.

Đưa di sản văn hóa “chạm” vào nhịp sống đương đại

Bộ sưu tập trang sức vàng và Hạt mã não hình thú Lai Nghi (thế kỷ III TCN – I SCN) được nhiều người tham quan triển lãm quan tâm - Ảnh: THÚY HIỀN

Dạo bước qua từng khu trưng bày tại triển lãm, họa sĩ Nguyễn Đức Tín (phường Bàn Thạch) không giấu được sự hào hứng, chia sẻ: “Nhận lời mời từ Bảo tàng, hôm nay tôi rất vui khi được tham dự triển lãm và trực tiếp chiêm ngưỡng nhiều cổ vật, hiện vật quý giá, đặc biệt là các hiện vật bằng vàng.

Trưng bày lần này thực sự rất thú vị, bổ ích cho những ai đam mê, muốn tìm hiểu về lịch sử Quảng Nam - Đà Nẵng, khu vực miền Trung cũng như văn hóa Chăm. Là người trẻ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, mỹ thuật, tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều sự kiện ý nghĩa như thế này để cộng đồng đến tham quan và hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương”.

Trong trang phục truyền thống của đồng bào Xơ Đăng, cô gái trẻ đến từ Trà Linh thích thú chiêm ngưỡng các cổ vật - Ảnh: THÚY HIỀN

Các sinh viên Trường Đại học Quảng Nam chăm chú lắng nghe về lịch sử, giá trị của các hiện vật - Ảnh: THÚY HIỀN

Điểm nhấn “đốn tim” giới trẻ và du khách tại sự kiện chính là chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế đầy tính tương tác.

Thay vì chỉ đứng nhìn, người tham gia được tự tay hóa thân thành những “nhà khảo cổ” qua trò chơi ghép gốm, xâu chuỗi hạt; hay thả hồn vào nét đẹp mộc mạc, xanh lành của nghề thủ công truyền thống qua trải nghiệm đan giỏ “Sắc Mo Cau Thạnh Bình”.

Du khách đến với triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và Dòng chảy” còn có thể tự tay thiết kế những vật dụng từ mo cau xứ Tiên - Ảnh: THÚY HIỀN

Sự thành công của chương trình còn ghi dấu ấn đậm nét từ Lễ tiếp nhận 58 hiện vật, gồm: 04 vòng tay thuộc Văn hoá Chăm pa; bộ sưu tập 45 tiền xu, bát, đĩa, thìa và Sách “Phủ biên tạp lục” tập 2 (bản Quốc ngữ) từ Nhà sưu tập Phạm Văn Phát hiến tặng; và 19 hiện vật, gồm 17 vòng tay đồng thuộc Văn hoá Chăm pa và 02 bình gốm Mỹ Thiện từ Nhà sưu tập Lương Hoàng Long trao tặng cho Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng.

Các hiện vật được hiến tặng - Ảnh: THÚY HIỀN

Cắt băng khai mạc triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” từ ngày 19-11 đến 25-11-2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2 - Ảnh: THÚY HIỀN

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết: “Trong giai đoạn mới, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng định hướng xây dựng các chương trình văn hóa thường xuyên gắn với Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), mở rộng kết nối với cộng đồng, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và trường học. Qua đó, bảo tàng không chỉ lưu giữ ký ức quá khứ mà còn trở thành không gian giáo dục sáng tạo, lan tỏa giá trị di sản để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần và động lực phát triển bền vững của thành phố. Với ý nghĩa này, triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và Dòng chảy” cùng các hoạt động hiến tặng hiện vật, trải nghiệm văn hóa kỳ vọng sẽ nhận được sự chung tay đồng hành của cộng đồng nhằm gìn giữ và trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau”.