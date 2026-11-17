Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng Phạm Thành Nam (bìa phải), nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM Nguyễn Văn Minh (bìa trái) trao giải nhất cho tác giả Đỗ Trọng Đạt - Ảnh: BTC

Chiều 17-11, Bảo tàng Tôn Đức Thắng công bố kết quả cuộc thi Tuyển chọn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của bảo tàng, nhân dịp chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Cuộc thi nhằm tìm kiếm phương án thiết kế sáng tạo, có giá trị mỹ thuật, tính biểu trưng và khả năng ứng dụng cao, góp phần xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mang bản sắc riêng của Bảo tàng Tôn Đức Thắng trong giai đoạn phát triển mới.

Sau ba tháng phát động, ban tổ chức nhận được 77 bài dự thi của các tác giả và nhóm tác giả trên cả nước. Trong đó có tác giả là giảng viên, sinh viên lĩnh vực thiết kế, mỹ thuật, kiến trúc, nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM, Trưởng ban giám khảo - đánh giá các phương án dự thi có nhiều ý tưởng, góc nhìn và cách tiếp cận; đồng thời tạo sự kết nối trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử với mỹ thuật và tư duy thiết kế đương đại.

Dựa trên các tiêu chí ý tưởng sáng tạo, giá trị mỹ thuật, tính biểu trưng, khả năng truyền tải thông điệp, sự phù hợp với đặc trưng của bảo tàng và khả năng ứng dụng trong thực tế, ban giám khảo thống nhất trao giải nhất cho tác giả Đỗ Trọng Đạt ở thành phố Đồng Nai.

Ban tổ chức chụp hình cùng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhất và khuyến khích - Ảnh: BTC

Tri ân ban giám khảo cuộc thi Tuyển chọn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng - Ảnh: BTC

Bốn giải khuyến khích trao cho tác giả Lê Xuân Trung (giảng viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành); nhóm tác giả Nguyễn Minh Đăng (Trường đại học Văn Lang); nhóm tác giả Vũ Lê Thi Phúc và Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM và Trường đại học Tôn Đức Thắng); nhóm tác giả Tạ Hoàng Ngọc Khánh (Trường đại học Văn Lang).

Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng Phạm Thành Nam ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của Tổng công ty Ba Son và Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng trong quá trình tổ chức cuộc thi.

Bộ nhận diện thương hiệu mới giúp du khách dễ dàng nhận biết, tìm hiểu những giá trị lịch sử gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; khẳng định vai trò của bảo tàng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và kết nối cộng đồng.

Ý nghĩa logo mới của Bảo tàng Tôn Đức Thắng Cụm chữ lồng ghép TĐT (tên Bác Tôn Đức Thắng) thiết kế theo cấu trúc hình học vững chãi, đóng vai trò như thân tàu và nền móng bệ vệ nâng đỡ toàn bộ cánh buồm. Hình ảnh cốt lõi của biểu trưng được lấy cảm hứng từ khối kiến trúc tòa nhà bảo tàng, được khai thác qua góc nhìn trực diện như lời chào đón vào không gian di sản. Ban tổ chức cho biết phương án đoạt giải nhất được lựa chọn làm cơ sở để bảo tàng tiếp tục phối hợp với tác giả nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện Bộ nhận diện thương hiệu - Ảnh: BTC