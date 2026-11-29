Khoảng 16h ngày 29-11, một vụ cháy xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, khiến khói đen bốc cao, bao trùm một khu vực trong bệnh viện.

Đám cháy xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên - Ảnh: cắt từ clip

Theo video đăng tải trên mạng xã hội ghi nhận khói dày đặc bốc lên từ khu vực một dãy nhà trong khuôn viên bệnh viện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, xác nhận vụ cháy xảy ra tại phòng xét nghiệm hóa sinh của bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Hiện đám cháy đã được dập tắt.

Theo ông Dũng, vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản hiện chưa được thống kê cụ thể do các bộ phận liên quan và cơ quan chức năng đang kiểm tra, đánh giá.

Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ cháy nghi do chập điện máy xét nghiệm.